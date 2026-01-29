Un moment amuzant a avut loc, joi, în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, în momentul în care consilierul local PNL Petrică Popa s-a ridicat să depună jurământul.

Politicianul se află deja la cel de-al șaptelea jurământ depus, dar de această dată Petrică Popa a dorit să grăbească un pic acest moment și, la un moment dat, a înlocuit o parte din text cu… „la, la, la”.

Consilierul Petrică Popa are vârsta de 68 de ani și a mai ocupat postul de consilier local, chiar și în anul 1998, potrivit publicației Debrăila.ro.

Autorul mai recomandă:

Varietate de politicieni la depunerea jurământului noului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Ludovic Orban, Vlad Voiculescu și Cristian Piedone au fost prezenți

Şeful Consiliului Judeţean Constanţa a demisionat din funcţie. Florin Mitroi: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”. Care ar fi legătura cu arestarea lui Răzvan Cuc

Parlamentarii au împlinit un an de când au fost (re)aleși. Cum i-au reprezentat pe ieșeni

Care sunt controversele din spatele noului ministru al Apărării, Radu Miruță. De la acuzații de rasism, la încasarea a două salarii bugetare simultan și o amendă de 3.000 de euro

Cine este noul ministru al Economiei și ce controverse se află în spatele lui Irineu Darău

Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”

Prima promisiune pe care Nicușor Dan o respectă de când și-a început mandatul. Dominic Fritz devine „român cu acte în regulă”

Dan Tanasă, despre absența parlamentarilor AUR de la depunerea jurământului de către Nicușor Dan: „Nu putem legitima o lovitură de stat”

Ilie Bolojan, marele ABSENT la depunerea jurământului președintelui Nicușor Dan. Care este motivul și unde se vor întâlni cei doi