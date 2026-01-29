Prima pagină » Actualitate » Moment amuzant în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, oferit de un consilier care depunea jurământul: „La, la, la”

Moment amuzant în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, oferit de un consilier care depunea jurământul: „La, la, la"

29 ian. 2026, 19:59, Actualitate
Petrică Popa, membru în Consiliul Local al Municipiului Brăila (FOTO - Captură video: Facebook.com/debraila)

Un moment amuzant a avut loc, joi, în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, în momentul în care consilierul local PNL Petrică Popa s-a ridicat să depună jurământul.

Politicianul se află deja la cel de-al șaptelea jurământ depus, dar de această dată Petrică Popa a dorit să grăbească un pic acest moment și, la un moment dat, a înlocuit o parte din text cu… „la, la, la”.

Petrică Popa, consilier local în Brăila (Facebook.com/petricacostel.popa)

Consilierul Petrică Popa are vârsta de 68 de ani și a mai ocupat postul de consilier local, chiar și în anul 1998, potrivit publicației Debrăila.ro.

Petrică Popa, consilier local în Brăila (Facebook.com/petricacostel.popa)

