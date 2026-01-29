Un moment amuzant a avut loc, joi, în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, în momentul în care consilierul local PNL Petrică Popa s-a ridicat să depună jurământul.
Politicianul se află deja la cel de-al șaptelea jurământ depus, dar de această dată Petrică Popa a dorit să grăbească un pic acest moment și, la un moment dat, a înlocuit o parte din text cu… „la, la, la”.
Consilierul Petrică Popa are vârsta de 68 de ani și a mai ocupat postul de consilier local, chiar și în anul 1998, potrivit publicației Debrăila.ro.
