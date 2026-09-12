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Războiul declaraţiilor Fritz-Simonis. Ce își reproșează primarul Timișoarei și șeful Consiliului Județean Timiș

Luiza Dobrescu
Războiul declaraţiilor Fritz-Simonis. Ce își reproșează primarul Timișoarei și șeful Consiliului Județean Timiș
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Războiul dintre şeful Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, şi primarul Timişoarei, Dominic Fritz, se derulează acum pe Facebook.

Simonis a vorbit recent despre relaţia apropiată pe care a avut-o cu Fritz, declarat incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate.

Şeful CJ Timiş a povestit că familiile lor se vizitau, în ciuda faptului că edilul Timişoarei dorea să ţină acest lucru la secret.

Imediat după declaraţiile sale, Dominic Fritz a apărut cu o postare pe Facebook în care îl atacă pe Simonis şi spune despre relaţia lor de prietenie.

Fritz susţine că relaţiile dintre familia Fritz şi Simonis nu erau chiar aşa de apropiate

În cea mai nouă postare a sa, primarul Dominic Fritz scrie că familia sa nu a fost atât de apropiată de cea a lui Alfred Simonis, aşa cum s-a spus.

„Trecem peste faptul că o relație poate fi ori apropiată, ori forțată, dar nu amândouă. Trecem peste faptul că exemplele date de el pentru presupusa apropiere sunt manipulative – da, ”ne cunoaștem soțiile”, în sensul în care ne salutăm la evenimente publice, dar nu am avut nicio întâlnire cu notă personală, n-am luat nici măcar o dată masă împreună, cu sau fără soții. În prezența lui Simonis n-am băut niciodată altceva decât apă plată.”

Simonis revine cu o nouă postare în care îi aminteşte lui Fritz că „Timișoara nu ești tu”

„Într-o nouă izbucnire, Dominic m-a atacat frontal și absolut gratuit, supărat că am vorbit despre întâlnirile pe care le-am avut, inclusiv acasă la mine sau la el. Întâlniri pe care, de altfel, nu le neagă. Înțeleg, însă, nervozitatea.

Pierderea Primăriei însemna pentru Dominic Fritz mult mai mult decât pierderea unui birou.
Însemna pierderea principalului său instrument de putere politică și a platformei pe care și-a construit ascensiunea până la conducerea USR”, scrie Simonis, printre altele.

Simonis îi mai transmite lui Fritz că „Timișoara nu ești tu. Timișoara a existat înainte ca tu să ajungi la Primărie și va exista și după ce vei pleca de acolo”.

Pentru final, şeful CJ Timiş a păstrat ;i câteva întrebări, adresate primarului Timişoarei, declarat incompatibil.

„Ai fost sau nu declarat în conflict de interese?
Ai luat sau nu bani cu împrumut de la un coleg de partid și, ulterior, din funcția de primar, ai semnat un document în beneficiul acestuia?
Încerci de săptămâni întregi, să transformi propria problemă juridică într-o problemă a Timișoarei?

Să știi, Dominic, că răspunsurile nu se schimbă indiferent câte postări scrii, câte teme amesteci și câți dușmani inventezi. Și încă ceva – Timișoara merge mai departe.”

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