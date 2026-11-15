A 48-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu, în fața Arestului Central. Aproximativ 60 de susținători scandează: „Să vă fie frică / Călin se ridică”

Aproximativ 60 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat, duminică seară, pentru a 48-a noapte la rând, în fața Arestului Central, unde scandează: „Să vă fie frică/Călin se ridică”.

Protestatarii au mai strigat „Și noi suntem Călin Georgescu!” și „Nu cedăm! Nu cedăm!”

De asemenea, unul dintre susținătorii lui Georgescu a afișat mesajul „Diaspora se întoarce / România renaște”.

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Călin Georgescu ar putea fi mutat într-un penitenciar

Fostul candidat la alegerile prezidențiale ar putea fi mutat de la Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar, au relatat, pentru Gândul, surse judiciare.

Decizia privind situația juridică a lui Georgescu urmează să fie luată luni, când instanța va hotărî dacă măsura arestului preventiv va fi menținută sau nu.

În cazul în care arestul preventiv va fi menținut, acesta ar putea fi transferat de la Arestul Central într-un penitenciar, având în vedere că a fost trimis în judecată în dosarul în care este cercetat.

Din punct de vedere procedural, odată ajuns în această etapă a procesului, locul de deținere ar urma să fie un penitenciar.

George Simion, interviu în presa internațională, în ziua în care 10.000 de români au ieșit în stradă: „Dacă mai există dreptate, Georgescu va fi eliberat. Dacă nu orchestrau ei totul, ar fi câștigat alegerile”

Ziua de sâmbătă, 14 noiembrie, a fost marcată de un protest masiv în București.

Peste 10.000 de cetățeni s-au adunat în zona Parcului Izvor, la mitingul organizat în fața Palatului Parlamentului.

Apoi, o parte dintre aceștia au pornit către Arestul Central, pentru a protesta. În aceeași zi, George Simion a susținut un scurt interviu în presa internațională.

Liderul AUR a precizat că „dacă mai există dreptate, Georgescu va fi eliberat”.

Sursa foto: Rareș Mustață