Cât trebuie să scoți din buzunar pentru mâncare la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețul unui hotdog i-a surprins pe vizitatori

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis, iar centrul orașului a fost decorat cu peste două milioane de luminițe, instalații festive și un brad impunător. Evenimentul atrage atât localnici, cât și turiști, însă vizitatorii trebuie să scoată sume considerabile din buzunar pentru mâncarea și băuturile vândute la căsuțele din târg.

Printre produsele care au atras atenția se numără hotdogul, al cărui preț ajunge la 65 de lei. Unii dintre vizitatori consideră tariful exagerat în raport cu ceea ce primesc.

„Un pic cam mari pentru ce-ți oferă. Un hotdog 65 de lei, e cam scump”, a declarat un vizitator, potrivit Observator.

Cât costă preparatele tradiționale la Târgul de Crăciun din Craiova

Oferta de la standurile gastronomice include mici, cârnați, frigărui, sărmăluțe, pomana porcului și tocăniță de miel. Prețurile afișate de comercianți sunt însă destul de ridicate.

O porție de patru mici costă 32 de lei, sărmăluțele se vând cu 30 de lei, iar pentru pomana porcului vizitatorii plătesc 45 de lei. Tocănița de miel ajunge la 60 de lei, în timp ce o porție de fasole cu afumătură costă aproximativ 25 de lei.

La unul dintre standuri, carnea este vândută cu 16 lei pentru 100 de grame. Cartofii și murăturile costă câte 8 lei, iar o porție de ciuperci ajunge la 10 lei.

Nici băuturile nu lipsesc de pe lista cheltuielilor. Un pahar de vin fiert costă 15 lei, la fel ca un suc sau o bere. Ciocolata caldă se vinde cu 20 de lei, iar ceaiul cu 10 lei.

Târgul de Crăciun din Craiova a fost inaugurat vineri, 13 noiembrie, și va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an se desfășoară sub tema „Tărâmul Elfilor”, iar organizatorii au extins evenimentul în mai multe zone ale oraș.