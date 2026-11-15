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Rezidențiat 2026. Aproape 10.000 de candidați au luat parte la probe. Orașele în care s-au obținut cele mai mari punctaje

Rezidențiat 2026. Aproape 10.000 de candidați au luat parte la probe. Orașele în care s-au obținut cele mai mari punctaje
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Rezidențiat 2026. Duminică, 15 noiembrie 2026, aproape 10.000 de candidați au participat la concursul de rezidențiat, organizat în 6 centre universitare. Cei mai mulți s-au înscris la specializarea Medicină. Tot astăzi, Alexandru Rogobete a anunțat cele mai mari punctaje obținute la probe. Cel mai bun rezultat a fost de 943 de puncte la Medicină, 936 de puncte la Medicină dentară și 925 de puncte la Farmacie.

„Rezidențiat 2026: Cele mai mari punctaje obținute la nivel național sunt 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie! Examenul de Rezidențiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele șase centre universitare au fost centralizate”, a precizat Alexandru Rogobete.

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Rezidențiat 2026. Aproape 10.000 de candidați au luat parte la probe. Orașele în care s-au obținut cele mai mari punctaje

Rezidențiat 2026. Aproape 10.000 de candidați au luat parte la probe. Orașele în care s-au obținut cele mai mari punctaje

Concursul s-a desfășurat în 6 centre universitare și a reunit 9.969 de candidați, față de 10.147 anul trecut. Aceștia au concurat pentru 5.217 locuri și 266 de posturi. Examenul a constat într-un test-grilă cu 200 de întrebări, desfășurat pe parcursul a 4 ore. Candidații vor putea depune contestații în termen de 24 de ore, iar acestea vor fi soluționate în maximum 48 de ore. Pentru promovare, este necesar un punctaj de cel puțin 60% din punctajul maxim obținut la cele 200 de întrebări.

Orașele în care s-au obținut cele mai mari punctaje

Alexandru Rogobete a menționat care au fost cele mai mari punctaje la nivel național, precum și cele obținute în fiecare centru universitar. În acest sens, a oferit următoarele date, într-o postare pe Facebook:

Cele mai mari punctaje la nivel național:

  • Medicină: 943 puncte – București
  • Medicină dentară: 936 puncte – Timișoara
  • Farmacie: 925 puncte – București

Cele mai mari punctaje obținute în fiecare centru universitar:

București

  • Medicină: 943 puncte
  • Medicină dentară: 932 puncte
  • Farmacie: 925 puncte

Cluj-Napoca

  • Medicină: 935 puncte
  • Medicină dentară: 924 puncte
  • Farmacie: 898 puncte

Craiova

  • Medicină: 926 puncte
  • Medicină dentară: 902 puncte
  • Farmacie: 861 puncte

Iași

  • Medicină: 929 puncte
  • Medicină dentară: 917 puncte
  • Farmacie: 872 puncte

Târgu Mureș

  • Medicină: 924 puncte
  • Medicină dentară: 887 puncte
  • Farmacie: 900 puncte

Timișoara

  • Medicină: 938 puncte
  • Medicină dentară: 936 puncte
  • Farmacie: 915 puncte

„Felicitări tuturor candidaților! În spatele acestor rezultate sunt ani de muncă, pregătire, sacrificii și determinare.
Știu cât de important este acest moment pentru fiecare dintre voi. Indiferent de punctajul obținut, efortul vostru merită respect și apreciere.

România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesioniști să fie respectați, susținuți și să aibă oportunități reale de dezvoltare profesională.

Mulțumesc doamnei prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Comisiei Naționale de Rezidențiat, rectorilor celor șase universități de medicină și farmacie, comisiilor locale și tuturor echipelor care au făcut posibilă organizarea și desfășurarea acestui examen”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Envato/Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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