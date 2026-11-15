Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc | Noi trageri LOTO duminică, 15 noiembrie 2026: Report la Joker la categoria I de peste 1,75 milioane de lei

LOTO. Duminică, 15 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri în valoare totală de peste 6,62 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO duminică 15 noiembrie 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

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LOTO duminică 15 noiembrie 2026. Premiile puse la bătaie

În urmă câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din dată de 12.11.2026, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea din 15.11.2026.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,06 milioane de lei (peste 199.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,75 milioane de lei (peste 328.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 80.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 527.700 de lei (peste 98.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 41.700 de lei .La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 540.900 de lei (peste 101.100 de euro).

LOTO. Ce premii s-au câștigat joi

La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49 în valoare de 5.226.582,80 de lei (980.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 și 2 variante la Moroc, prețul acestuia fiind de 32,50 lei. Este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Totodată, la tragerea Loto 6/49 de joi, 12 noiembrie, s-a înregistrat și un câștig de categoria a II-a în valoare de 241.406,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto București, sectorul 6.