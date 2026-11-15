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George Simion prezintă alternativa AUR pentru București și critică situația din Capitală, după protestul contra arestării lui Călin Georgescu

George Simion prezintă alternativa AUR pentru București și critică situația din Capitală, după protestul contra arestării lui Călin Georgescu
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Președintele AUR, George Simion, a propus alternativa partidului pe care îl conduce pentru București,în cadrul conferinței „Capitalele Europei – cazul Bucureștiului”, parte a Forum Europa. El a vorbit și despre problemele cu care se confruntă Capitala. Liderul AUR a lansat critici la adresa administrației locale și a modului în care a fost gestionată autorizarea protestului organizat sâmbătă, 14 noiembrie.

În discursul adresat organizațiilor de sector și organizației municipale din București, George Simion a susținut că actuala administrație a Capitalei nu reflectă realitatea trăită de locuitori și a criticat modul în care au fost desemnați edilii în ultimii ani.

Alternativa AUR pentru Capitală: „Oameni care să scoată Bucureștiul din insolvență”

În cadrul conferinței, George Simion i-a prezentat pe membrii AUR din București care ar urma să propună soluții pentru administrarea orașului, subliniind că formațiunea sa își propune să ofere o alternativă la actuala conducere a Capitalei.

„Important este să arătăm alternativa noastră. Care este alternativa noastră la acest regim care interzice manifestările, care ține blocat Bucureștiul, care nu are soluții? Cinste. Asta ni s-a promis în campanie, nu?

Oameni care să scoată Bucureștiul din insolvență, oameni care sunt aici cu inima. Și, în ciuda faptului că este un teritoriu nefavorabil, spun ei, electoral, toți oamenii din această sală reprezintă esența mișcării Alianței pentru Unirea Românilor”, a declarat George Simion.

George Simion critică situația din București și modul în care a fost tratat protestul

Liderul AUR a afirmat că bucureștenii se confruntă cu dificultăți reale, în pofida percepției publice privind nivelul de trai din Capitală, și a făcut referire la manifestația desfășurată cu o zi înainte, dar și la situația lui Călin Georgescu.

„Eu sunt aici. Vorbesc a 15-a oară, probabil, în aceste zile. Țin un discurs către organizațiile de sector și către organizația municipală în București, unde globaliștii, sub forma unui trai mai bun pe care românii,chipurile, îl duc, au impus primari. Primari puși cu mâna.

În București, teoretic, lumea trăiește bine. Nu asta este realitatea pe care eu, care merg pe stradă,merg între oameni, o văd. Bucureștenii nu o duc nici ei bine, doar că, din cauza faptului că nu vorbesc între ei, nu sunt prieteni cu vecinii, nu au o comunitate la care să se raporteze, sunt încă prizonieri ai grupurilor de interese care răspândesc ceea ce au răspândit televiziunile la mitingul de ieri.

Era mitingul cetățenilor nemulțumiți, al cetățenilor care văd cum se vede de pe lună faptul că domnul Călin Georgescu este nevinovat. Este timpul pentru o schimbare în București”, a declarat președintele AUR.

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