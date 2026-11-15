Prima pagină » Sănătate » Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea în fiecare zi: Descoperirile cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga

Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea în fiecare zi: Descoperirile cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga

Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea în fiecare zi: Descoperirile cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un studiu realizat de Universitatea din Copenhaga arată că oamenii care beau cafea în mod regulat pot avea un tranzit intestinal diferit și o diversitate mai mare a bacteriilor din intestin, scrie Euronews.

Cercetătorii au analizat și contracțiile colonului, care ajută la deplasarea resturilor alimentare prin sistemul digestiv.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Studiul a fost publicat în revista științifică „Gut Microbiology”, specializată în cercetarea microorganismelor intestinale.

Scopul cercetării a fost de a afla ce legătură există între consumul obișnuit de cafea și modul în care funcționează, de fapt, sistemul digestiv.

Oamenii de știință au folosit o mică capsulă electronică, pe care participanții la studiu au înghițit-o. Dispozitivul a înregistrat mai multe informații pe măsură ce a trecut prin tubul digestiv.

Efectele cafelei asupra sistemului digestiv

Capsula electronică a măsurat timpul necesar pentru ca alimentele digerate să traverseze tractul gastrointestinal, temperatura, nivelul de aciditate și contracțiile intestinale.

La studiu au luat parte 61 de adulți din Danemarca, pe care cercetătorii i-au împărțit în două grupuri, în funcție de cantitatea de cafea consumată.

Primul grup a inclus persoane care au băut între 1-5 cești de cafea pe zi, în cel puțin 4 din cele 8 zile ale studiului.

Al doilea grup a fost format din cei care consumau cafea mai rar.

Rezultatele au arătat că persoanele care beau cafea în mod frecvent au o diversitate mai mare de microorganisme în intestin, față de cei care consumă cafea mai rar.

Observația a mai fost găsită și în alte cercetări care sugerează că băutura poate influența microbiomul intestinal, adică totalitatea bacteriilor și a altor microorganisme care trăiesc în sistemul digestiv.

Francesca Bucci, coordonatoarea studiului și doctorandă în cadrul Departamentului de Nutriție, Exercițiu Fizic și Sport al Universității din Copenhaga, a explicat că digestia este favorizată de contracțiile colonului și reduc riscul de constipație.

În ce măsură este cafeaua responsabilă de aceste schimbări

Oamenii de știință atrag atenția că rezultatele studiului nu demonstrează că băutul cafelei provoacă în mod direct schimbările observate în sistemul digestiv.

Totuși, Henrik Munch Roager, profesor asociat și coordonator al unui grup de cercetare din cadrul Departamentului de Nutriție, Exercițiu Fizic și Sport al Universității din Copenhaga, spune că există motive pentru a crede că această băutură energizantă are rol important.

Potrivit acestuia, băutul cafelei influențează mai multe procese digestive, inclusiv secreția de acid din stomac.

În consecință, specialistul consideră că diferențele observate între participanți ar putea fi legate de efectele cafelei și nu ar fi doar o coincidență.

Multe persoane consumă zi de zi o ceașcă de cafea și simt nevoia de a merge la toaletă.

Cercetătorii vor mai realiza un studiu aprofundat, în care cantitatea de cafea consumată de participanți să fie controlată.

Sursa foto: Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSRezidențiat 2026. Aproape 10.000 de candidați au luat parte la probe. Orașele în care s-au obținut cele mai mari punctaje
18:52
Rezidențiat 2026. Aproape 10.000 de candidați au luat parte la probe. Orașele în care s-au obținut cele mai mari punctaje
FLASH NEWSAlexandru Rogobete anunță o platformă online pentru posturile vacante din spitale. Ce schimbare radicală pregătește pentru examenul de rezidențiat
16:49
Alexandru Rogobete anunță o platformă online pentru posturile vacante din spitale. Ce schimbare radicală pregătește pentru examenul de rezidențiat
FLASH NEWSRogobete pregătește schimbări pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân. Ce proceduri ar putea fi decontate
21:35
Rogobete pregătește schimbări pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân. Ce proceduri ar putea fi decontate
SĂNĂTATECNAS a publicat forma actualizată a proiectului de modificare a Contractului-cadru. Sunt reglementate condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
14:08, 13 Nov 2026
CNAS a publicat forma actualizată a proiectului de modificare a Contractului-cadru. Sunt reglementate condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
SĂNĂTATEAlexandru Rogobete a participat la conferința „Women’s Health in Europe” de la Bruxelles. Ministrul Sănătății: „Am discutat despre accelerarea programelor de prevenție și screening pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin”
19:19, 11 Nov 2026
Alexandru Rogobete a participat la conferința „Women’s Health in Europe” de la Bruxelles. Ministrul Sănătății: „Am discutat despre accelerarea programelor de prevenție și screening pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin”
NEWS ALERTDosarul deceselor pe bandă rulantă de la spitalul Sfântul Pantelimon, trimis în judecată. Șase inculpați vor răspunde pentru omor calificat și mărturie mincinoasă
10:27, 10 Nov 2026
Dosarul deceselor pe bandă rulantă de la spitalul Sfântul Pantelimon, trimis în judecată. Șase inculpați vor răspunde pentru omor calificat și mărturie mincinoasă
Mediafax
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
Prosport.ro
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Adevarul
Tăcere la un toast pentru președintele României. Lucian Mîndruță: „Prima dată când oamenii din sală tac. În 27 de ani”
Mediafax
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Click
Ilie Bolojan, ținta criticilor după ce a purtat un costum de 4.000 de euro la nunta fiicei sale: „Arată a șofer de TIR”
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Cancan.ro
Portarul Jesus Owono și-a aflat PEDEAPSA la aproape 2 săptămâni de la moartea lui Jesus de Miguel
Ce se întâmplă doctore
Ceaiul de vâsc: remediul din bătrâni pentru tensiune care poate deveni toxic
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Tulburările de somn sunt legate de modificări structurale ale creierului, au descoperit cercetătorii
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
BANICât trebuie să scoți din buzunar pentru mâncare la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețul unui hotdog i-a surprins pe vizitatori
18:47
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru mâncare la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețul unui hotdog i-a surprins pe vizitatori
NEWS ALERTSpitalele din Europa nu sunt pregătite pentru război sau epidemii grave. Avertismente în serie venite de la Comisia Europeană, NATO și OMS
18:42
Spitalele din Europa nu sunt pregătite pentru război sau epidemii grave. Avertismente în serie venite de la Comisia Europeană, NATO și OMS
VIDEOIon Cristoiu cere imperativ un loc la masa negocierilor de pace pentru România și despăgubiri de război de la Rusia și Ucraina pentru pagubele produse în cei 5 ani de război
18:18
Ion Cristoiu cere imperativ un loc la masa negocierilor de pace pentru România și despăgubiri de război de la Rusia și Ucraina pentru pagubele produse în cei 5 ani de război
NEWS ALERTTentativă de sabotaj dejucată de autoritățile din Estonia în ultimul moment, atribuită spionajului militar al Rusiei. Granița dintre cele două țări va fi închisă complet de la 1 decembrie
18:17
Tentativă de sabotaj dejucată de autoritățile din Estonia în ultimul moment, atribuită spionajului militar al Rusiei. Granița dintre cele două țări va fi închisă complet de la 1 decembrie
NEWS ALERTZeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Praga ca să apere televiziunea și radioul public. Protest de amploare împotriva Guvernului ceh, care vrea să schimbe finanțarea presei
18:00
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Praga ca să apere televiziunea și radioul public. Protest de amploare împotriva Guvernului ceh, care vrea să schimbe finanțarea presei
FLASH NEWSLidia Vadim Tudor este noul președinte al Organizației de Femei a partidului AUR. Ce a transmis deputata AUR
18:00
Lidia Vadim Tudor este noul președinte al Organizației de Femei a partidului AUR. Ce a transmis deputata AUR

Cele mai noi

Trimite acest link pe