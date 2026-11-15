Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea în fiecare zi: Descoperirile cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga

Un studiu realizat de Universitatea din Copenhaga arată că oamenii care beau cafea în mod regulat pot avea un tranzit intestinal diferit și o diversitate mai mare a bacteriilor din intestin, scrie Euronews.

Cercetătorii au analizat și contracțiile colonului, care ajută la deplasarea resturilor alimentare prin sistemul digestiv.

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Studiul a fost publicat în revista științifică „Gut Microbiology”, specializată în cercetarea microorganismelor intestinale.

Scopul cercetării a fost de a afla ce legătură există între consumul obișnuit de cafea și modul în care funcționează, de fapt, sistemul digestiv.

Oamenii de știință au folosit o mică capsulă electronică, pe care participanții la studiu au înghițit-o. Dispozitivul a înregistrat mai multe informații pe măsură ce a trecut prin tubul digestiv.

Efectele cafelei asupra sistemului digestiv

Capsula electronică a măsurat timpul necesar pentru ca alimentele digerate să traverseze tractul gastrointestinal, temperatura, nivelul de aciditate și contracțiile intestinale.

La studiu au luat parte 61 de adulți din Danemarca, pe care cercetătorii i-au împărțit în două grupuri, în funcție de cantitatea de cafea consumată.

Primul grup a inclus persoane care au băut între 1-5 cești de cafea pe zi, în cel puțin 4 din cele 8 zile ale studiului.

Al doilea grup a fost format din cei care consumau cafea mai rar.

Rezultatele au arătat că persoanele care beau cafea în mod frecvent au o diversitate mai mare de microorganisme în intestin, față de cei care consumă cafea mai rar.

Observația a mai fost găsită și în alte cercetări care sugerează că băutura poate influența microbiomul intestinal, adică totalitatea bacteriilor și a altor microorganisme care trăiesc în sistemul digestiv.

Francesca Bucci, coordonatoarea studiului și doctorandă în cadrul Departamentului de Nutriție, Exercițiu Fizic și Sport al Universității din Copenhaga, a explicat că digestia este favorizată de contracțiile colonului și reduc riscul de constipație.

În ce măsură este cafeaua responsabilă de aceste schimbări

Oamenii de știință atrag atenția că rezultatele studiului nu demonstrează că băutul cafelei provoacă în mod direct schimbările observate în sistemul digestiv.

Totuși, Henrik Munch Roager, profesor asociat și coordonator al unui grup de cercetare din cadrul Departamentului de Nutriție, Exercițiu Fizic și Sport al Universității din Copenhaga, spune că există motive pentru a crede că această băutură energizantă are rol important.

Potrivit acestuia, băutul cafelei influențează mai multe procese digestive, inclusiv secreția de acid din stomac.

În consecință, specialistul consideră că diferențele observate între participanți ar putea fi legate de efectele cafelei și nu ar fi doar o coincidență.

Multe persoane consumă zi de zi o ceașcă de cafea și simt nevoia de a merge la toaletă.

Cercetătorii vor mai realiza un studiu aprofundat, în care cantitatea de cafea consumată de participanți să fie controlată.

Sursa foto: Envato