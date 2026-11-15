Prima pagină » Știri externe » Tentativă de sabotaj dejucată de autoritățile din Estonia în ultimul moment, atribuită spionajului militar al Rusiei. Granița dintre cele două țări va fi închisă complet de la 1 decembrie

Tentativă de sabotaj dejucată de autoritățile din Estonia în ultimul moment, atribuită spionajului militar al Rusiei. Granița dintre cele două țări va fi închisă complet de la 1 decembrie

Tentativă de sabotaj dejucată de autoritățile din Estonia în ultimul moment, atribuită spionajului militar al Rusiei. Granița dintre cele două țări va fi închisă complet de la 1 decembrie
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritățile din Estonia au anunțat duminică că serviciul de informații militare al Rusiei (GRU) a orchestrat o tentativă de incendiere și explozie la sediul companiei estoniene de apărare Threod Systems din Viimsi, o localitate aflată la nord de capitala Tallinn, relatează Bloomberg.

Atacul a avut loc sâmbătă noaptea, în jurul orei 03:00 și viza incendierea unei clădiri care producea drone de recunoaștere și atac folosite atât de Ucraina, cât și de partenerii din NATO.

Potrivit procurorilor, atacatorii au încercat să spargă ferestrele clădirii și să toarne lichid inflamabil în interior pentru a provoca un incendiu și o explozie. Cu toate acestea, operațiunea a eșuat datorită intervenției rapide a echipei de securitate a companiei și a măsurilor de protecție sporite.

Opt locuitori letoni au fost reținuți, a declarat duminică Astrid Asi, procurorul-șef al Estoniei, într-o conferință de presă la Tallinn.

„Știm că Rusia se află în spatele acestui lucru. Nu este ceva ce credem doar noi. Acestea sunt fapte”, a declarat șefa Serviciului de Securitate Internă din Estonia, Margo Palloson, la conferința de presă, citând informații nespecificate din operațiunile de informații ale națiunii.

În urma acestui incident, Estonia va închide complet toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie. Oficialii estonieni au explicat că închiderea tuturor celor trei puncte de trecere a frontierei urmărește să reducă capacitatea Rusiei de a desfășura activități ostile pe teritoriul Estoniei și să întărească măsurile împotriva eludării sancțiunilor internaționale.

„Aceasta face parte din războiul hibrid mai amplu al Rusiei împotriva Europei, cu scopul de a reduce sprijinul acordat Ucrainei și presiunea asupra Rusiei”, a scris prim-ministrul estonian Kristen Michal într-o postare pe X.

Acesta este al doilea atac de acest tip atribuit Rusiei în ultimele luni. În luna august, un incendiu a vizat sediul din Tallinn al companiei Milrem Robotics, producătorul de drone terestre utilizate în Ucraina. Atunci, la fel ca acum, autoritățile au reținut suspecți din Letonia și au acuzat serviciile secrete ruse pentru orchestrarea sabotajului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERTZeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Praga ca să apere televiziunea și radioul public. Protest de amploare împotriva Guvernului ceh, care vrea să schimbe finanțarea presei
18:00
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Praga ca să apere televiziunea și radioul public. Protest de amploare împotriva Guvernului ceh, care vrea să schimbe finanțarea presei
FLASH NEWSUn tablou al celebrei pictorițe Georgia O’Keeffe, uitat 40 de ani într-un dulap, este scos la licitație pentru o sumă colosală. A fost ascuns de frica unui musafir curios
17:51
Un tablou al celebrei pictorițe Georgia O’Keeffe, uitat 40 de ani într-un dulap, este scos la licitație pentru o sumă colosală. A fost ascuns de frica unui musafir curios
FLASH NEWSCum îi descrie Joe Biden în memoriile sale pe Putin și Zelenski. Președintele Rusiei se comporta ca un „adolescent” îmbufnat, iar Zelenski era „încăpățânat” și „nerecunoscător”
16:51
Cum îi descrie Joe Biden în memoriile sale pe Putin și Zelenski. Președintele Rusiei se comporta ca un „adolescent” îmbufnat, iar Zelenski era „încăpățânat” și „nerecunoscător”
FLASH NEWSPapa Leon al XIV-lea a traversat Munții Anzi la bordul unui elicopter militar supranumit „Papacóptero” pentru a ține slujba de duminică într-o comunitate izolată din Peru
15:15
Papa Leon al XIV-lea a traversat Munții Anzi la bordul unui elicopter militar supranumit „Papacóptero” pentru a ține slujba de duminică într-o comunitate izolată din Peru
ULTIMA ORĂHaosul aerian din SUA continuă: peste 15.000 de zboruri anulate în două zile și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Când revine traficul la normal
10:44
Haosul aerian din SUA continuă: peste 15.000 de zboruri anulate în două zile și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Când revine traficul la normal
ANALIZA de 10Umbra FSB-ului la granița dintre Belarus și Letonia. Schema prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt „direcționați” către UE
10:00
Umbra FSB-ului la granița dintre Belarus și Letonia. Schema prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt „direcționați” către UE
Mediafax
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
Prosport.ro
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Adevarul
Tăcere la un toast pentru președintele României. Lucian Mîndruță: „Prima dată când oamenii din sală tac. În 27 de ani”
Mediafax
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Click
Ilie Bolojan, ținta criticilor după ce a purtat un costum de 4.000 de euro la nunta fiicei sale: „Arată a șofer de TIR”
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Cancan.ro
Portarul Jesus Owono și-a aflat PEDEAPSA la aproape 2 săptămâni de la moartea lui Jesus de Miguel
Ce se întâmplă doctore
Ceaiul de vâsc: remediul din bătrâni pentru tensiune care poate deveni toxic
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Tulburările de somn sunt legate de modificări structurale ale creierului, au descoperit cercetătorii
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
FLASH NEWSRezidențiat 2026. Aproape 10.000 de candidați au luat parte la probe. Orașele în care s-au obținut cele mai mari punctaje
18:52
Rezidențiat 2026. Aproape 10.000 de candidați au luat parte la probe. Orașele în care s-au obținut cele mai mari punctaje
BANICât trebuie să scoți din buzunar pentru mâncare la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețul unui hotdog i-a surprins pe vizitatori
18:47
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru mâncare la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețul unui hotdog i-a surprins pe vizitatori
NEWS ALERTSpitalele din Europa nu sunt pregătite pentru război sau epidemii grave. Avertismente în serie venite de la Comisia Europeană, NATO și OMS
18:42
Spitalele din Europa nu sunt pregătite pentru război sau epidemii grave. Avertismente în serie venite de la Comisia Europeană, NATO și OMS
SĂNĂTATECe se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea în fiecare zi: Descoperirile cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga
18:24
Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea în fiecare zi: Descoperirile cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga
VIDEOIon Cristoiu cere imperativ un loc la masa negocierilor de pace pentru România și despăgubiri de război de la Rusia și Ucraina pentru pagubele produse în cei 5 ani de război
18:18
Ion Cristoiu cere imperativ un loc la masa negocierilor de pace pentru România și despăgubiri de război de la Rusia și Ucraina pentru pagubele produse în cei 5 ani de război
FLASH NEWSLidia Vadim Tudor este noul președinte al Organizației de Femei a partidului AUR. Ce a transmis deputata AUR
18:00
Lidia Vadim Tudor este noul președinte al Organizației de Femei a partidului AUR. Ce a transmis deputata AUR

Cele mai noi

Trimite acest link pe