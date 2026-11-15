Tentativă de sabotaj dejucată de autoritățile din Estonia în ultimul moment, atribuită spionajului militar al Rusiei. Granița dintre cele două țări va fi închisă complet de la 1 decembrie

Autoritățile din Estonia au anunțat duminică că serviciul de informații militare al Rusiei (GRU) a orchestrat o tentativă de incendiere și explozie la sediul companiei estoniene de apărare Threod Systems din Viimsi, o localitate aflată la nord de capitala Tallinn, relatează Bloomberg.

Atacul a avut loc sâmbătă noaptea, în jurul orei 03:00 și viza incendierea unei clădiri care producea drone de recunoaștere și atac folosite atât de Ucraina, cât și de partenerii din NATO.

Potrivit procurorilor, atacatorii au încercat să spargă ferestrele clădirii și să toarne lichid inflamabil în interior pentru a provoca un incendiu și o explozie. Cu toate acestea, operațiunea a eșuat datorită intervenției rapide a echipei de securitate a companiei și a măsurilor de protecție sporite.

Opt locuitori letoni au fost reținuți, a declarat duminică Astrid Asi, procurorul-șef al Estoniei, într-o conferință de presă la Tallinn.

„Știm că Rusia se află în spatele acestui lucru. Nu este ceva ce credem doar noi. Acestea sunt fapte”, a declarat șefa Serviciului de Securitate Internă din Estonia, Margo Palloson, la conferința de presă, citând informații nespecificate din operațiunile de informații ale națiunii.

În urma acestui incident, Estonia va închide complet toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie. Oficialii estonieni au explicat că închiderea tuturor celor trei puncte de trecere a frontierei urmărește să reducă capacitatea Rusiei de a desfășura activități ostile pe teritoriul Estoniei și să întărească măsurile împotriva eludării sancțiunilor internaționale.

„Aceasta face parte din războiul hibrid mai amplu al Rusiei împotriva Europei, cu scopul de a reduce sprijinul acordat Ucrainei și presiunea asupra Rusiei”, a scris prim-ministrul estonian Kristen Michal într-o postare pe X.

Acesta este al doilea atac de acest tip atribuit Rusiei în ultimele luni. În luna august, un incendiu a vizat sediul din Tallinn al companiei Milrem Robotics, producătorul de drone terestre utilizate în Ucraina. Atunci, la fel ca acum, autoritățile au reținut suspecți din Letonia și au acuzat serviciile secrete ruse pentru orchestrarea sabotajului.