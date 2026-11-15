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Ion Cristoiu cere imperativ un loc la masa negocierilor de pace pentru România și despăgubiri de război de la Rusia și Ucraina pentru pagubele produse în cei 5 ani de război

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Ion Cristoiu, publicist și scriitor, cere imperativ un loc la masa negocierilor de pace pentru România și despăgubiri de război de la Rusia și Ucraina pentru pagubele produse în cei 5 ani de război. În cadrul unui material video încărcat pe platforma sa oficială de YouTube, gazetarul a adus în atenție costul la care este supus statul român în urma situației de la graniță.

Ion Cristoiu susține că incidentele de securitate generate de războiul din Ucraina au provocat României costuri și pagube economice. Acesta enumeră intervențiile militare, dronele și minele neutralizate. Pe listă adaugă atât afectarea turismului din Delta Dunării, cât și dificultățile privind transportul maritim și exporturile de cereale. În 2026, de exemplu, peste 90 de avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol, în urma interceptării anumitor ținte aeriene fie în spațiul aerian naționale, fie la graniță. Nu mai puțin de 6 drone au fost doborâte, anul acesta.

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Publicistul Ion Cristoiu. Sursă foto: captură video.

„În 2026, România a doborât 6 drone, a ridicat 93 de avioane de vânătoare. Toate au costat. 114 atacuri lângă frontieră, 39 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian. După asta, 44 de drone, 2 mine marine neutralizate, Marea Neagră minată, da? Avem așa: avioanele pe care le-am ridicat ne-au costat, turismul distrus în Delta Dunării, pentru că știți cu Ro-Alert. Ne-am cheltuit bani salvând navele din Marea Neagră. Blocarea Mării Negre, în urma războiului, și a crescut costul de asigurare a navelor. S-a blocat exportul de grâne românești. Presiune pe rețeaua electrică pentru a ajuta Ucraina, pericolul de la Neptun Deep. Deci, alte și alte pagube”, a precizat Ion Cristoiu.

„Mie mi se pare normal ca să nu se încheie această pace fără ca Federația Rusă să nu ne plătească nouă”

Ion Cristoiu a menționat că, având în vedere condițiile actuale, România ar trebui să participe la negocierile de pace și să solicite despăgubiri pentru pagubele provocate de războiul Rusia-Ucraina. El a susținut că Federația Rusă, și eventual Ucraina, ar trebui să suporte costurile generate de conflict pentru țările riverane Mării Negre.

Totodată, publicistul se întreabă de ce președintele nu a solicitat ca acordul de pace să prevadă plata unor compensații către România.

„În aceste condiții, România era obligatoriu să facă parte din delegația din această echipă, pentru că noi… Adică, Italia, Franța, Polonia, Germania, Marea Britanie n-au avut pagube, noi am avut. Mie mi se pare normal ca să nu se încheie această pace fără ca Federația Rusă să nu ne plătească nouă. Nu au făcut dinadins. Dar noi trebuie să ne ducem, în cadrul acestui tratat trebuie să se prevadă și plătirea de către Federația Rusă, poate și de Ucraina, al costurilor acestui război care s-a extins și asupra noastră, a țărilor riverane. Adică România, Bulgaria, Turcia.

În aceste condiții sunt uluit că Nicușor Dan n-a zis la conferința de presă această chestiune. Că nimeni în România nu spune, nici Luca Niculescu, nici ministrul de Externe, și mai ales președintele. Președintele, când s-a hotărât la Dublin, trebuia sa spună la conferința de presă: „stimați români, eu am insistat să facă parte și România, pentru că România a dus greul acestui război. N-a participat, dar a dus greul, pentru că a fost afectată. Și noi nu suntem de acord cu o pace între cele 2 forțe dacă ea nu cuprinde și nota de plată către noi”. N-a zis nimic. De ce n-a zis?”, a spus Ion Cristoiu.

Sursă video: Youtube/CristoiuTV

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