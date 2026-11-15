Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Praga ca să apere televiziunea și radioul public. Protest de amploare împotriva Guvernului ceh, care vrea să schimbe finanțarea presei

Zeci de mii de persoane au ieșit duminică în stradă, la Praga, pentru a protesta față de planul Guvernului ceh de a elimina taxa plătită de gospodării pentru finanțarea televiziunii și radioului public și de a transfera finanțarea acestora la bugetul de stat. Criticii proiectului avertizează că măsura riscă să afecteze independența editorială a presei publice și să o expună presiunilor politice.

Manifestația a avut loc cu puțin timp înainte de sărbătoarea națională din 17 noiembrie, zi în care Cehia comemorează Revoluția de Catifea din 1989, evenimentul care a dus la înlăturarea regimului comunist din fosta Cehoslovacie.

Mulți dintre protestatari au purtat pălării ascuțite confecționate din ziare, în semn de omagiu pentru un personaj animat care prezintă de zeci de ani poveștile de seară pentru copii difuzate de Televiziunea Publică Cehă. Cu câteva zile înaintea demonstrației, autoritățile locale estimaseră că numărul participanților ar putea ajunge la câteva sute de mii, relatează Reuters.

Ce prevede proiectul coaliției conduse de premierul Andrej Babis

Protestul de la Praga a fost organizat pe fondul nemulțumirilor generate de un proiect legislativ susținut de coaliția guvernamentală condusă de premierul Andrej Babis, din care mai fac parte partidul considerat de extremă dreapta SPD și formațiunea eurosceptică Motorists.

Prezentată în luna octombrie, inițiativa legislativă prevede eliminarea taxei lunare de 205 coroane cehe (aproximativ 9,26 dolari), achitată în prezent de gospodării pentru susținerea serviciilor publice de televiziune și radio. Proiectul a trecut deja de un prim vot în Parlament și urmează să intre în noi etape de dezbatere.

În timp ce Executivul acuză instituțiile media publice și private de lipsă de imparțialitate, partidele de opoziție susțin că reforma urmărește subordonarea presei publice. Opoziția a comparat demersul Guvernului de la Praga cu modificările operate în Ungaria în timpul fostului premier Viktor Orban, acuzat de critici că a construit un sistem mediatic favorabil puterii politice.

Tăiere de 15% a finanțării și temeri privind presiunile politice, după greva angajaților

Tensiunile dintre angajații instituțiilor media publice și autorități au escaladat încă de la începutul lunii noiembrie, când jurnaliștii și angajații televiziunii și radioului public au declanșat o grevă de o zi. Acțiunea a dus la restricționarea programelor difuzate și a fost susținută de artiști și studenți, care au organizat, la rândul lor, manifestații de solidaritate.

Criticii reformei atrag atenția că eliminarea taxei directe și trecerea finanțării la bugetul de stat ar rupe legătura directă dintre public și serviciile publice de media, crescând vulnerabilitatea acestora în fața factorului politic.

Totodată, reprezentanții presei semnalează impactul reducerii cu 15% a finanțării prevăzute în proiect. Potrivit acestora, diminuarea resurselor ar coborî bugetul nominal al televiziunii publice la nivelul anului 2008, iar pe cel al radioului public la nivelul din 2005, ceea ce ar îngreuna funcționarea celor două instituții. De cealaltă parte, premierul Andrej Babis susține că Guvernul își respectă promisiunea electorală de a reduce povara financiară asupra populației prin eliminarea taxei lunare.