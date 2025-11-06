Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că de la anul, la Petrești, județul Dâmbovița, va porni o fabricație nouă care va produce tancuri și obuziere autopropulsate. El spune că România va produce unele echipamente în țară, altele în parteneriat, iar pentru anumite sisteme complexe va cumpăra „de pe raft”. Ministrul afirmă că deciziile privind ce anume se fabrică și cum se fac vor fi luate până pe 29 noiembrie.

„La anul, e obligatoriu să înceapă fabrica de obuziere autopropulsate, care se va desfășura de la zero în județul Dâmbovița, în localitatea Petrești. Este o dezvoltare de la zero a unei facilități care va produce tancuri, și nu din alea de jucărie, ci cum sunt în majoritatea armatelor din țările respectate. Despre celelalte suntem în discuții foarte avansate, e o chestiune de decență comercială, de strategie. Până pe 29 noiembrie suntem preocupați să vedem care sunt cele mai bune variante de a produce în România mașina de luptă a infanteriei, pușca de asalt, drone, echipamente de apărare anti-aeriană, rachete, ceea ce Armata Română spune că are în prioritate. Unele le producem în totalitate în România, unele le producem în parteneriat, pe altele le luăm de la raft,” a spus ministrul.