Rețeta delicioasă de pui cu orez și ciuperci. Este ușor de preparat și va fi gata în mai puțin de o oră

04 dec. 2025, 23:50, Actualitate
Sursa foto: Envato

Puiul cu orez și ciuperci reprezintă o rețetă simplă, dar delicioasă, perfectă pentru orice masă. Mai mult, va fi gata foarte rapid și nici nu are nevoie de ingrediente prea complicate. În mod normal, dacă se respectă toți pașii, acest preparat va fi gata în mai puțin de o oră.

Ingrediente pentru rețeta de pui cu orez și ciuperci

Pentru a pregăti această rețetă este nevoie de 500 de grame de piept de pui sau pulpe dezosate, o lingură de ulei, sare, piper, cât și 300 de grame de ciuperci din conservă.

De asemenea, pe lista ingredientelor se mai află și 125 de grame de orez cu bob lung, pătrunjel verde tocat, iar, dacă doriți, puteți folosi și 20 de grame de unt și, nu în ultimul rând, jumătate de ceapă tocată.

Potrivit savoriurbane.com, primul pas pe care trebuie să îl urmați este să tăiați pieptul de pui în cubulețe cu latura de 3 cm, apoi orezul trebuie fiert în apă cu sare, care trebuie apoi scurs cât mai bine și pus deoparte.

Cum să fierbi orezul pentru a fi mai gustos. Ingredientul care va schimba total aroma

Sursa foto: Shutterstock

După care, trebuie să încingeți bine o tigaie, să puneți puțin ulei, iar apoi să sotați carnea de pui până când este rumenită bine. Când carnea pare gata, în tigaie se adaugă ciupercile foarte bine stoarse și tăiate, sare și piperul, dar și ceapă, dacă doriți.

Apoi, orezul fiert și scurs se pune în tigaie peste carne și ciuperci și veți mai lăsa totul la foc vreme de 2 – 3 minute. La final, puteți presăra pătrunjel peste mâncare și puteți pune și un cub mic de unt.

Cele mai noi