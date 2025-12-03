Prima pagină » Știri externe » Familia Regală britanică se pregătește pentru Crăciun. Cum a fost decorată Capela Sfântului George din Castelul Windsor

Familia Regală britanică se pregătește pentru Crăciun. Cum a fost decorată Capela Sfântului George din Castelul Windsor

03 dec. 2025, 23:27, Știri externe

Febra sărbătorilor de iarnă a cuprins și familia britanică, care a trecut prin 5 ani dificili. Nici pentru Marea Britanie nu a fost ușor din cauza norilor întunecați care s-au ivit deasupra 10 Downing Street, fiind schimbați patru premieri în doar trei ani în timp ce populația britanică de rând se confruntă cu dificultăți economice și sociale. 

Începând cu plecarea prințului Harry și a ducesei Meghan Markle în SUA din familia regală și culminând cu decesul reginei Elizabeth a II-a, problemele au luat amploare după ce regele Charles și prințesa  Catherine, ducesa de Wales,  au fost diagnosticați cu cancer.

Familia regală britanică n-a fost ferită nici de scandaluri, precum implicarea fostului prinț Andrew în cazul „Epstein” sau publicarea cărții „Rezerva” de către Prințul Harry, care a dezvăluit multe informații incomode despre familia sa.

Familia regală britanică a împodobit bradul de Crăciun

Acum, familia regală britanică are în sfârșit un moment de bucurie după ce au împodobit împreună bradul tradițional de Crăciun din Capela Sfântului George din Castelul Windsor.

Bradul împodobit în acest an este unul de tip Nordmann de 7,6 metri înălțime, luat din Windsor Great Park și împodobit cu 15.000 de luminițe sclipitoare.

Săptămâna aceasta,  familia regală îl întâmpină pe președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier, care vine într-o vizită de stat.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla, împreumă cu președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier și soția sa Elke Budenbender

Regele Charles al III-lea și regina Camilla, împreumă cu președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier și soția sa Elke Budenbender

Reacția cuplului regal la decorațiuni

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au fost vizibili încântați când au admirat împreună bradul de Crăciun, precum și toate decorațiunile care înveselesc atmosfera unei capele gotice medievale în care este înhumat regele Henric al VIII-lea, primul monarh anglican care a rupt relațiile regatului cu Papalitatea.

Tot în această capelă a fost înhumat și Charles I, singurul rege englez din istorie care a fost condamnat la moarte și executat prin decapitare în urma Războiului Civil Englez pornit în urma disputei dintre viziunea sa care favoriza uniformitatea religioasă și opoziția puritană care se temea că acesta ar fi condus Anglia înapoi la catolicism.

În acest an, Charles al III-lea a fost primul monarh britanic după 500 de ani care s-a rugat în Capela Sixtină de la Vatican, alături de un suveran pontif, Papa Leon al XIV-lea.

