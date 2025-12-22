Prima pagină » Actualitate » Crăciun îndoliat. Inginer din Motru, mort în Franța în urma unui teribil accident de muncă. Fost bugetar, acesta lasă în urmă doi copii

22 dec. 2025, 12:44, Actualitate
Un român originar din Motru (Gorj), stabilit de mai mulți ani în Franța, și-a pierdut viața chiar înainte de Sărbători, într-un teribil accident de muncă. Titi Vîlsan, fost salariat al Primăriei Motru, și-a pierdut viața după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 12 metri.

Vestea a șocat familia rămasă în România, dar și comunitatea din Motru, unde părinții inginerului locuiesc în continuare. Moarrtea sa tragică a survenit cu doar câteva zile înainte de Crăciun.

Inginerul Titi Vîlsan a fost angajat al primăriei Motru. Plecase din România pentru o viață mai bună

Titi Vîlsan era inginer, căsătorit și tată a doi copii. Plecase din România cu speranța unui trai mai bun și reușise chiar să se adapteze vieții din Franța, potrivit celor care l-au cunoscut. Cu doar o lună în urmă, acesta se afla în localitatea de baștină, Motru, unde s-a întâlnit inclusiv cu primarul orașului, scrie Gorj Online.

Foto - caracter ilustrativ

Primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, a transmis un mesaj de omagiu în memoria fostului salariat al Administrației Domeniului Public și Privat:

„Drum lin printre stele, coleg și bun prieten! Condoleanțe și multă putere familiei pentru a trece peste marele necaz”, a transmis edilul, care a aflat despre tragedie cu câteva zile în urmă.

Comunitatea din Motru deplânge un băiat sufletist și bun

Moartea tânărului român a suscitat un val de reacții emoționante din partea motrenilor, mulți dintre ei amintind că acesta era un om special, sufletist:

„Doamne, ce nenorocire, în prag de sărbători! Am vorbit cu mama lui înainte de a pleca la el în Franța. Era atât de fericită, cumpărase de toate pentru cadouri. Nu e durere mai mare…”, a scris o localnică din localitatea gorjeană.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace! Un om deosebit, am copilărit împreună. Nu pot să cred”, a transmis un alt motrean.

„A plecat dintre noi mult prea devreme un băiat sufletist și bun. Sincere condoleanțe familiei îndoliate”, se arată într-un alt mesaj.

