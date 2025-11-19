Prima pagină » Actualitate » Când se împodobește corect Bradul. Data ideală recomandată de experții în Crăciun

Când se împodobește corect Bradul. Data ideală recomandată de experții în Crăciun

19 nov. 2025, 16:25, Actualitate
Când se împodobește corect Bradul. Data ideală recomandată de experții în Crăciun
FOTO - Caracter ilustrativ

Experții în Crăciun susțin că există o dată „oficială” de împodobire a bradului și câteva reguli vechi, dar care care au „evoluat” mult în ultimii ani. Iată care sunt acestea, potrivit publicației Good Housekeeping. În mod tadițional, bradul nu avea ce căuta în casă înainte de ultimul moment. În epoca victoriană, familiile îl împodobeau chiar în Ajunul Crăciunului, preia Libertatea.

„Bradul se punea nu mai devreme de 22 sau 23 decembrie și, foarte des, chiar în seara de Ajun”, explică Hannah Fleming, specialist la Geffrye Museum. La origini, se credea că aduce ghinion dacă împodobeai casa prea devreme.

Bradul împodobit de Crăciun, așa cum îl știm astăzi, a apărut în Germania. În anul 1841, în Anglia, prinţul Albert, soţul reginei Victoria a dăruit familiei regale un brad de Crăciun, împodobit după obiceiul german, obicei care s-a răspândit imediat. Casa Regală de sorginte germană, Saxa-Coburg a dat tonul.

Până în secolul 19, Crăciunul era considerat o sărbătoare strict religioasă, plină influențe „păgâne”, nu comercială cum este astăzi.

Bradul natural, știm toți, rezistă foarte puțin. Dacă era adus prea devreme, se usca și își pierdea acele până la Crăciun. Așa că familiile îl tăiau chiar pe 23–24 decembrie, iar în unele zone chiar în dimineața de 24.

1 decembrie, data preferată de o treime dintre oameni

Tradițiile s-au schimbat însă radical. Un sondaj recent arată că cei mai mulți oameni împodobesc bradul între 2 și 23 decembrie, însă un sfert aleg fix data de 1 decembrie, care coincide cu Ziua Națională a României.

De aici a apărut ideea unei date „neoficiale”, ceea ce a transformat data de 1 decembrie momentul în care începe perioada festivă. De asemenea, între 27 noiembrie și 3 decembrie începe Adventul, ceea ce a împins tot mai multe familii să își aducă bradul în casă chiar din ultima săptămână a lui noiembrie.

Adventul este perioada de patru săptămâni care preced Crăciunul și marchează începutul anului liturgic în tradiția creștină, care începe întotdeauna în a patra duminică înainte de Crăciun. Este un timp de așteptare, pregătire spirituală, reflectare și bucurie, în care credincioșii se pregătesc pentru nașterea lui Iisus Hristos.

Și această perioadă este încărcată cu tradiții, dar cele mai cunoscute sunt Coroana de Advent, o coroană cu patru lumânări și în fiecare duminică se aprinde câte una, și Calendarele de Advent. Acestea au 24 de ferestre, câte una pentru fiecare zi din 1 până în 24 decembrie.

Artificialul din garaj ține tot anul

Dacă ai un brad artificial, îl poți scoate oricând din garaj. Dacă îl cumperi pe cel natural, totul depinde de momentul în care îl cumperi, când îl bagi în casă, îl pregătești și instalezi.

Chris Craig, cofondator Christmas at Home UK, spune că, de 30 de ani, majoritatea oamenilor cumpără brazii cu două săptămâni înainte de Crăciun. Totuși, în ultimii ani, tot mai mulți cumpără bradul la final de noiembrie, odată cu începutul Adventului.

