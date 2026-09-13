În urmă cu scurt timp, reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a încărcat o serie de fotografii pe Facebook de la vizita lui Călin Georgescu în piața din Oradea. În dreptul imaginilor, reprezentații facțiunii politice au transmis că vocea oamenilor contează, precum și demoracția și libertatea de exprimare.

„Vocea poporului contează! Democrația contează! Libertatea de exprimare contează! Și nicio hotărâre umană nu le poate anula!”, se arată în postarea reprezentanților AUR, pe Facebook.

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Călin Georgescu, întâmpinat cu aplauze la Piața 100 din Oradea

Călin Georgescu a fost întâmpinat de o multitudine de susținători, la Piața 100 din Oradea. A fost întâmpinat cu aplauze, urale și scandări în susținerea sa. Oamenii s-au îmbulzit pentru a se apropia cât mai mult de fostul candidat la alegerile prezidențiale și au scandat: „Călin Georgescu este președinte”, „Căline, Căline, poporul e cu tine”.

„Bolojan nu uita, Oradea nu-i a ta”, au mai scandat oamenii care îl așteptau pe Călin Georgescu. Printre cei veniți să-l întâmpine pe fostul candidat se află și numeroși membri AUR din Bihor, Maramureș, Satu Mare și Arad.

De altfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut și un discurs în fața mulțimii. Poate fi urmărit AICI.

„Mi se spune că sunt în campanie electorală. Este fals. Eu am fost și sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea, dar v-am reamintit că a fost dintotdeauna a voastră. Voi sunteți poporul. Voi sunteți puterea”, a spus Georgescu.

„Dispar pe lună peste 15.000 de firme românești. Tinerii pleacă. România este redusă la piață de desfacere, împrumutată cu un miliard pe săptămână. (…) Mă aflu astăzi aici lângă producătorul român. Și am ales Piața 100, știind exact unde vin. Într-un bazar cu multe mașini și câteva mese ale producătorilor locali. Dar tocmai pentru aceste mese am venit. Pentru că în spatele fiecăreie stă o familie, stă o gospodărie, stă multă muncă, cu mult, mult suflet în fiecare an.

Așa că, opriți-vă la ele! Cumpărați produse românești de la acești oameni minunați! I-am întâlnit mai devreme! Să nu-i omiteți, să-i țineți în mâini, pentru că ei sunt viitorul nostru. Celor care au muncit, celor care cultivă pământul, celor care pescuiesc, celor care îngrijesc stupii, celor care transformă roadele țării în hrană pentru semeni, cei care țin în picioare o întreprindere românească, le spun atât: «Munca voastră ține România în viață»”, a spus Georgescu.

Sursă foto: Facebook Alianța pentru Unirea Românilor – AUR