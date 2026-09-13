WSJ: Planul lui Mark Carney pentru o „integrare economică” fără precedent cu UE, pe fondul războiului comercial cu Trump

Mark Carney explorează o integrare fără precedent a economiei Canadei cu UE, dar fără aderare propriu-zisă. Premierul canadian încearcă astfel să reducă dependența economică de SUA, pe fondul escaladării războiului comercial dintre Ottawa și administrația Trump.

Canada ar putea începe una dintre cele mai importante reorientări economice și geopolitice din istoria sa modernă. Premierul Mark Carney discută de luni întregi cu liderii europeni despre o integrare mult mai profundă a țării sale cu Uniunea Europeană, într-o formulă care nu ar presupune aderarea Canadei la UE și nici intrarea de facto în piața unică.

În spatele inițiativei se află deteriorarea puternică a relației cu Statele Unite și intenția guvernului de la Ottawa de a reduce o dependență economică de piața americană construită de-a lungul mai multor decenii.

Demersul a început să capete amploare după escaladarea războiului comercial dintre Canada și Trump, relatează The Wall Street Journal.

La scurt timp după declanșarea celei mai grave confruntări comerciale bilaterale din istoria modernă a celor două state, Mark Carney a început o ofensivă diplomatică discretă în Europa.

Premierul canadian a discutat în ultimele luni cu aproape toți liderii europeni importanți, încercând să afle cât de departe poate merge apropierea dintre Canada și blocul comunitar. Printre interlocutorii săi s-au numărat lideri din Franța, Germania, Italia și statele scandinave, dar și membri ai unor familii regale europene.

Miza depășește cu mult negocierea unui nou acord comercial.

Carney analizează posibilitatea construirii unei relații prin care Canada și cei aproximativ 41 de milioane de locuitori ai săi să fie conectați mult mai profund la structurile economice și politice europene.

Premierul i-ar fi cerut trimisului său special să studieze inclusiv cele mai ambițioase forme de cooperare care ar putea fi realizate fără ca Ottawa să solicite aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană sau participarea deplină la piața unică.

Ideea este descrisă în jurul lui Carney inclusiv prin conceptul unei relații apropiate de cea a unui „membru asociat”, însă nu este vorba despre o procedură formală de aderare la UE și nici despre un statut standard existent pe care Canada ar urma pur și simplu să îl solicite.

Carney încearcă să desprindă economia Canadei de dependența uriașă față de SUA

Planul ar reprezenta o schimbare profundă pentru una dintre cele mai integrate relații economice din lume. Timp de decenii, geografia, infrastructura, lanțurile de aprovizionare și acordurile comerciale au legat economia canadiană extrem de strâns de cea a Statelor Unite.

Carney încearcă acum să reducă această vulnerabilitate prin diversificarea relațiilor economice ale țării, iar Europa ocupă un loc central în această strategie.

Potrivit surselor citate de WSJ, ambiția premierului nu se limitează la creșterea exporturilor către Uniunea Europeană. El urmărește o reorientare mai amplă a economiei și chiar a vieții publice canadiene, după decenii în care Statele Unite au reprezentat principalul punct de referință economic pentru Ottawa.

Momentul este cu atât mai important cu cât apropierea de Europa are loc pe fondul unei deteriorări dramatice a relațiilor comerciale cu Washingtonul. Statele Unite au impus tarife de 50% asupra unei serii de produse canadiene, determinând Ottawa să adopte măsuri de retorsiune și să descrie confruntarea drept un război comercial.

Tensiunile ar urma să crească și mai mult.

Washingtonul a anunțat planuri pentru introducerea, începând cu 1 ianuarie 2027, a unor tarife de 50% asupra automobilelor, pieselor auto și oțelului provenite din Canada. Pentru o economie ale cărei industrii sunt profund conectate la lanțurile de producție americane, asemenea bariere comerciale pot avea efecte majore asupra investițiilor, locurilor de muncă și competitivității.

O apropiere accelerată de Uniunea Europeană ar putea oferi companiilor canadiene acces mai larg la clienți, investiții și parteneriate europene, dar mutarea unor lanțuri comerciale construite timp de decenii în jurul pieței americane ar fi un proces dificil și costisitor.

UE privește favorabil ideea unei relații mult mai apropiate cu Canada

Primele discuții ar fi primit un răspuns favorabil din partea europenilor, potrivit surselor citate de The Wall Street Journal.

Disponibilitatea este semnificativă, având în vedere prudența tradițională a Uniunii Europene atunci când apar propuneri privind formule speciale de integrare.

Canada pornește însă de la o relație deja foarte apropiată cu Europa. Ottawa și Bruxellesul au un parteneriat economic și politic dezvoltat, iar o eventuală nouă formulă ar trebui construită peste mecanismele de cooperare existente, nu de la zero.

Ambiția discutată acum ar merge însă mai departe, încercând să identifice domeniile în care Canada poate fi integrată suplimentar în arhitectura economică europeană fără să devină stat membru al Uniunii.

O asemenea construcție ar ridica probleme juridice și politice complexe, deoarece tratatele europene nu oferă Canadei o cale simplă către un statut generic de „membru asociat”. În același timp, Ottawa ar trebui să stabilească până unde este pregătită să își alinieze regulile și politicile la cele europene pentru a beneficia de o integrare economică mai profundă.