Prima pagină » Social » Ce oraș roman „bogat în aur” a fost descoperit la Alba Iulia. Cum arată străzile și piațetele vechi de 2.000 de ani

Ce oraș roman „bogat în aur” a fost descoperit la Alba Iulia. Cum arată străzile și piațetele vechi de 2.000 de ani

02 nov. 2025, 19:17, Social
Ce oraș roman „bogat în aur” a fost descoperit la Alba Iulia. Cum arată străzile și piațetele vechi de 2.000 de ani

În ultimele două luni au fost făcute descoperiri arheologice importante, în cadrul procesului de descărcare arheologică pentru un teren din cartierul Partoș din municipiul Alba Iulia.

În această zonă a existat, în urmă cu aproape 2.000 de ani, orașul roman Colonia Auelius Apulensis, una dintre cele mai importante și bogate așezări urbane din Dacia romană.

Administrația locală a investit peste 11 milioane de euro, iar parte din vestigiile scoase la suprafață urmează să fie conservate pentru a putea fi vizitate. Este vorba despre unul dintre cele mai mari șantiere arheologice din prezent, cercetările având loc pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați.

Descoperirea orașului „bogat în aur” de la Alba Iulia

Potrivit arheologului Radu Ota, coordonatorul lucrărilor de cercetare, s-au descoperit drumuri (străzi) romane, piațete, ziduri, coloane, obiecte cu inscripții complete. Datarea lor este din perioada secolelor II-III, d.Hr.

„Niciunde pe teritoriul Daciei romane nu avem drumuri atât de bine păstrate precum cele pe care le-am dezvelit din luna august încoace. Și evident că vor merita și vor trebui să fie conservate. Au fost dezvelite 14 drumuri și piațete, foarte bine păstrate, cu dale de piatră, extraordinar de rezistente. Sunt tot felul de clădiri, din diverse faze, din diverse etape ale epocii romane. Deocamdată am cercetat ceea ce s-a edificat aici în secolul al III-lea.  Avem două inscripții întregi care sunt iar niște descoperiri rare.

Într-un șantier arheologic rar de tot găsești o inscripție întreagă. Avem o piesă de car din bronz și din plumb, aflată în laboratorul de restaurare, cu imaginea lui Jupiter, Zeus Jupiter, unicat în provincia Dacia. Avem un falus, cum se găsesc la Pompei sau la Tamgadi în zona Algeriei sau pe zidul lui Hadrian în Britania.  Ceramica a fost păstrată pe 28 de metri pătrați. Nu se mai găsește nicăieri așa ceva. Și acesta este unicat în provincia Dacia. Toate acestea vor merita să fie incluse în patrimoniul UNESCO, pentru că se află în zona de protecție a patrimoniului mondial”, a precizat Radu Ota.

Citește și

INEDIT Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey
18:34
Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey
ALERTĂ Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
17:58
Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Un cunoscut istoric condamnă apariția versurilor legionare în Catedrala Neamului: „Nu este o scăpare”. Reacția Patriarhiei
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
De ce căscăm? Misterul vechi de milioane de ani al unei reacții firești
ULTIMA ORĂ Bolojan REFUZĂ să se prezinte în Parlament ca să dea explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate
19:23
Bolojan REFUZĂ să se prezinte în Parlament ca să dea explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate
POLITICĂ George Simion critică dur participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „În alte vremuri, ar fi fost suspendat imediat”
18:56
George Simion critică dur participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „În alte vremuri, ar fi fost suspendat imediat”
HALLOWEEN 1,5 milioane de oameni se adună la parada de „Ziua Morților” din Mexico City, considerată cea mai strălucitoare sărbătoare a Mexicului
18:51
1,5 milioane de oameni se adună la parada de „Ziua Morților” din Mexico City, considerată cea mai strălucitoare sărbătoare a Mexicului
ECONOMIE Cum arătau economia și industria în „Epoca de Aur”. Ce s-a ales de „moștenirea” lui Nicolae Ceaușescu
18:43
Cum arătau economia și industria în „Epoca de Aur”. Ce s-a ales de „moștenirea” lui Nicolae Ceaușescu
EXTERNE Trucul folosit de milioane de oameni pentru a călători gratuit. La ce riscuri se supun
18:27
Trucul folosit de milioane de oameni pentru a călători gratuit. La ce riscuri se supun
ULTIMA ORĂ Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează”
18:16
Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează”