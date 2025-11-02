Ce oraș roman „bogat în aur” a fost descoperit la Alba Iulia. Cum arată străzile și piațetele vechi de 2.000 de ani

În ultimele două luni au fost făcute descoperiri arheologice importante, în cadrul procesului de descărcare arheologică pentru un teren din cartierul Partoș din municipiul Alba Iulia.

În această zonă a existat, în urmă cu aproape 2.000 de ani, orașul roman Colonia Auelius Apulensis, una dintre cele mai importante și bogate așezări urbane din Dacia romană.

Administrația locală a investit peste 11 milioane de euro, iar parte din vestigiile scoase la suprafață urmează să fie conservate pentru a putea fi vizitate. Este vorba despre unul dintre cele mai mari șantiere arheologice din prezent, cercetările având loc pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați.

Descoperirea orașului „bogat în aur” de la Alba Iulia

Potrivit arheologului Radu Ota, coordonatorul lucrărilor de cercetare, s-au descoperit drumuri (străzi) romane, piațete, ziduri, coloane, obiecte cu inscripții complete. Datarea lor este din perioada secolelor II-III, d.Hr.

„Niciunde pe teritoriul Daciei romane nu avem drumuri atât de bine păstrate precum cele pe care le-am dezvelit din luna august încoace. Și evident că vor merita și vor trebui să fie conservate. Au fost dezvelite 14 drumuri și piațete, foarte bine păstrate, cu dale de piatră, extraordinar de rezistente. Sunt tot felul de clădiri, din diverse faze, din diverse etape ale epocii romane. Deocamdată am cercetat ceea ce s-a edificat aici în secolul al III-lea. Avem două inscripții întregi care sunt iar niște descoperiri rare.

Într-un șantier arheologic rar de tot găsești o inscripție întreagă. Avem o piesă de car din bronz și din plumb, aflată în laboratorul de restaurare, cu imaginea lui Jupiter, Zeus Jupiter, unicat în provincia Dacia. Avem un falus, cum se găsesc la Pompei sau la Tamgadi în zona Algeriei sau pe zidul lui Hadrian în Britania. Ceramica a fost păstrată pe 28 de metri pătrați. Nu se mai găsește nicăieri așa ceva. Și acesta este unicat în provincia Dacia. Toate acestea vor merita să fie incluse în patrimoniul UNESCO, pentru că se află în zona de protecție a patrimoniului mondial”, a precizat Radu Ota.