Cresc facturile la electricitate de la 1 noiembrie. A patra scumpire din ultimele luni

Vești proaste de la 1 noiembrie. Facturile la energie electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei

Această majorare este a patra la facturile de energie de la 1 iulie, când a fost liberalizată piața de energie.

Cresc facturile la electricitate de la 1 noiembrie

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență crește de la 0,0084 lei la 0,0136 lei/kWh lei, adică aproximativ 0,00466 lei/kWh, (0,47 bani/kWh) începând cu 1 noiembrie. Această majorare a fost aprobată de ANRE prin ordinul 66 din 21 octombrie 2025.

Pentru o factură medie de 100 kWh, un consumator casnic va plăti cu aproximativ 0,47 lei pe lună mai mult. Dacă avem un consum mai mare, de exemplu de 200 kWh, factura va crește cu aproape un leu.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență a fost modificată ultima dată la 1 iulie, când a crescut de la 0,0035 lei/kWh la 0,0084 lei/kWh.

Ce este contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență

Contribuția reprezintă o taxă reglementată din factura lunară la electricitate, pe care toți consumatorii din România o plătesc. Sumele colectate sunt folosite pentru a sprijini producătorii de energie în cogenerare care au investit în tehnologii cu eficiență ridicată.

Valoarea contribuției este stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pe baza costurilor și veniturilor efective și prognozate.

Potrivit rapoartelor ANRE, anul trecut au beneficiat de bonusul de cogenerare de înaltă eficiență un număr de 22 de producători de energie în cogenerare, majoritatea fiind centrale de termoficare urbană, relatează Hotnews.

Aceste centrale au primit anul trecut, în total, bonusuri de 514,5 milioane de lei plătite de consumatorii de energie prin intermediul facturilor.

Cele mai mari sume au primit:

Electrocentrale București – 249,6 milioane de lei lei

Electrocentrale Craiova – 59 milioane de lei

Termoficare Oradea – 43,5 milioane de lei

Bepco Brașov – 34,8 milioane de lei

Vest-Energo București – 28,6 milioane de lei

