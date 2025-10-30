Prima pagină » Actualitate » Cresc facturile la electricitate de la 1 noiembrie. A patra scumpire din ultimele luni

Cresc facturile la electricitate de la 1 noiembrie. A patra scumpire din ultimele luni

30 oct. 2025, 09:26, Actualitate
Cresc facturile la electricitate de la 1 noiembrie. A patra scumpire din ultimele luni
Unde se plătesc cele mai mari tarife din România / foto: Shutterstock

Vești proaste de la 1 noiembrie. Facturile la energie electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei

Această majorare este a patra la facturile de energie de la 1 iulie, când a fost liberalizată piața de energie.

Cresc facturile la electricitate de la 1 noiembrie

Ministrul Bogdan Ivan ne stinge lumina:

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență crește de la 0,0084 lei la 0,0136 lei/kWh lei, adică aproximativ 0,00466 lei/kWh, (0,47 bani/kWh) începând cu 1 noiembrie. Această majorare a fost aprobată de ANRE prin ordinul 66 din 21 octombrie 2025.

Pentru o factură medie de 100 kWh, un consumator casnic va plăti cu aproximativ 0,47 lei pe lună mai mult. Dacă avem un consum mai mare, de exemplu de 200 kWh, factura va crește cu aproape un leu.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență a fost modificată ultima dată la 1 iulie, când a crescut de la 0,0035 lei/kWh la 0,0084 lei/kWh.

Ce este contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență

Contribuția reprezintă o taxă reglementată din factura lunară la electricitate, pe care toți consumatorii din România o plătesc. Sumele colectate sunt folosite pentru a sprijini producătorii de energie în cogenerare care au investit în tehnologii cu eficiență ridicată.

Valoarea contribuției este stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pe baza costurilor și veniturilor efective și prognozate.

Potrivit rapoartelor ANRE, anul trecut au beneficiat de bonusul de cogenerare de înaltă eficiență un număr de 22 de producători de energie în cogenerare, majoritatea fiind centrale de termoficare urbană, relatează Hotnews.

Aceste centrale au primit anul trecut, în total, bonusuri de 514,5 milioane de lei plătite de consumatorii de energie prin intermediul facturilor.

Cele mai mari sume au primit:

  • Electrocentrale București – 249,6 milioane de lei lei
  • Electrocentrale Craiova – 59 milioane de lei
  • Termoficare Oradea – 43,5 milioane de lei
  • Bepco Brașov – 34,8 milioane de lei
  • Vest-Energo București – 28,6 milioane de lei

Recomandările autorului:

Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
O nouă demonstrație de forță în Coreea de Nord
Gândul de Vreme Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
09:30
Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
EXTERNE La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
09:22
La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
SPORT Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore
09:02
Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore
POLITICĂ Nicuşor Dan s-a înclinat la Monumentul Colectiv. Azi se împlinesc 10 ani de la tragedia care a îndoliat zeci de familii
08:48
Nicuşor Dan s-a înclinat la Monumentul Colectiv. Azi se împlinesc 10 ani de la tragedia care a îndoliat zeci de familii
ENERGIE SUA și România, aproape de un acord de 30.000.000.000 de dolari pentru energie și tehnologie AI. Bogdan Ivan: „SMR-urile, o prioritate pentru România”
08:38
SUA și România, aproape de un acord de 30.000.000.000 de dolari pentru energie și tehnologie AI. Bogdan Ivan: „SMR-urile, o prioritate pentru România”