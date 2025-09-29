Prima pagină » Actualitate » Crește bilanțul atacului armat de la biserica mormonă din MICHIGAN: cel puțin patru oameni au murit, iar alți opt au fost răniți

Crește bilanțul atacului armat de la biserica mormonă din MICHIGAN: cel puțin patru oameni au murit, iar alți opt au fost răniți

29 sept. 2025, 10:45, Actualitate
Crește bilanțul atacului armat de la biserica mormonă din MICHIGAN: cel puțin patru oameni au murit, iar alți opt au fost răniți
Crește bilanțul atacului armat de la biserica mormonă din Michigan / Sursa FOTO: Envato

Crește bilanțul anunțat de autoritățile americane în urma atacului armat de la biserica mormonă din Michigan. Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte opt, rănite, după ce un bărbat înarmat a intrat cu o camionetă într-un lăcaș de cult și a deschis focul asupra credincioșilor.

Ulterior, individul a dat foc clădirii.

Atacatorul, un fost pușcaș marin

Incidentul a avut loc duminică, 28 septembrie, în timpul unei slujbe la care participau sute de persoane.

Suspectul a fost identificat drept Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani. El este un fost pușcaș marin care a fost împușcat mortal de polițiști la scurt timp după atac, potrivit AP.

FBI-ul a preluat ancheta și tratează incidentul drept un „act de violență țintită”. În camioneta suspectului au fost descoperite dispozitive explozive, însă nu este clar dacă au fost folosite.

Clădirea bisericii a ars ore întregi, iar echipele de intervenție caută în ruine posibile noi victime.

Una dintre persoanele rănite se află în stare critică.

Atacul survine la o zi după moartea lui Russell M. Nelson, președintele de 101 ani al Bisericii LDS. De asemenea, acesta a fost al doilea atac armat în masă din SUA în mai puțin de 24 de ore.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O biserică din Michigan a fost incendiată în urma unui ATAC ARMAT, rezultând 1 mort și 9 răniți. Atacatorul a fost ucis

Trei persoane ucise și alte opt rănite după un atac armat asupra unui bar din SUA, la bordul unui vapor

Citește și

POLITICĂ Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului”
10:21
Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului”
POLITICĂ Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele
10:14
Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele
EXTERNE Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău
10:06
Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău
ANALIZĂ Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95
10:00
Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95
ACTUALITATE Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”
10:00
Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”
POLITICĂ Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean
09:54
Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean
Mediafax
Cum va arăta noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu va avea majoritate
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Mediafax
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Un cunoscut fotbalist din Franța a murit la 23 de ani! Sportivul s-a prăbușit în vestiar, chiar sub privirile colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Evz.ro
Ioana Popescu, de la devoratoarea de fotbaliști la femeia uitată de televiziuni. N-ar fi suportat viața în anonimat
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
Internetul EXPLODEAZĂ de reacții: "Ce am văzut? Nu cred? E real?". Ce a făcut Ahmed pentru Veronica e de domeniul fantasticului. Susținătorii concurentei din Casa Iubirii nu-și cred ochilor. Au rămas cu ochii lipiți de ecranul telefonului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Cine mi-a spus să ies?”: Vocile ciudate auzite de oamenii de știință într-un acvariu în 1984
SPORT SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
10:20
SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
HOROSCOP Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
09:57
Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
EXTERNE Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic
09:55
Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic
Atac șocant în Maramureș. Un medic pe ambulanță, ÎNJUNGHIAT de un pacient cu probleme psihice în timpul transportului la spital
09:45
Atac șocant în Maramureș. Un medic pe ambulanță, ÎNJUNGHIAT de un pacient cu probleme psihice în timpul transportului la spital
EXTERNE Marea Britanie ar urma să impună condiții mai STRICTE pentru imigranții care doresc să obțină reședință permanentă
09:37
Marea Britanie ar urma să impună condiții mai STRICTE pentru imigranții care doresc să obțină reședință permanentă
ACTUALITATE Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate ninsori, astăzi
09:28
Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate ninsori, astăzi