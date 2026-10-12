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România, printre țările cu cea mai mare creștere a numărului de imigranți ucraineni. Ce loc ocupăm în clasament și ce beneficii primesc aceștia

România, printre țările cu cea mai mare creștere a numărului de imigranți ucraineni. Ce loc ocupăm în clasament și ce beneficii primesc aceștia
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România se numără printre statele din Uniunea Europeană cu cele mai mari creșteri ale numărului de refugiați din Ucraina, potrivit datelor Eurostat publicate luni, 12 octombrie. Ucrainenii care fug de război beneficiază de protecție temporară în statele membre. Germania și Cehia se numără printre principalele țări de refugiu.

România s-a clasat pe locul al doilea în Uniunea Europeană la creșterea numărului de refugiați ucraineni, cu peste 1,6% între iulie și august, echivalentul a 3.440 de persoane. Germania a înregistrat un avans de 0,3%, dar a rămas pe primul loc, cu 1.294.555 de refugiați din Ucraina.

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România, printre țările cu cea mai mare creștere a numărului de imigranți ucraineni. Ce loc ocupăm în clasament și ce beneficii primesc aceștia

România, printre țările cu cea mai mare creștere a numărului de imigranți ucraineni. Foto: Eurostat.

Datele Eurostat arată că, la 31 august 2026, circa 4,43 milioane de cetățeni din afara Uniunii Europene, care au fugit din Ucraina în urma războiului, beneficiau de statutul de protecție temporară în UE. Comparativ cu 31 iulie 2026, numărul persoanelor din Ucraina care beneficiau de protecție temporară a crescut cu 3.290 (+0,1%).

Germania (1.294.555 de persoane; 29,2% din totalul UE), Polonia (939. 395; 21,2%) și Cehia (398.360; 9,0%) au găzduit cel mai mare număr de beneficiari ai protecției temporare din Ucraina.

Între sfârșitul lunii iulie și sfârșitul lunii august 2026, numărul persoanelor care beneficiază de protecție temporară a crescut în 24 dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în:

  • Germania (+4.330; +0,3%);
  • România (+3.440; +1,6%);
  • Cehia (+3.135; +0,8%).

Cele trei țări în care cifrele au scăzut au fost:

  • Polonia (-13.665; -1,4%);
  • Finlanda (-6.260; -8,6%);
  • Franța (-2.125; -4,3%).

Cehia a înregistrat cea mai mare rată a beneficiarilor de protecție temporară la o mie de locuitori (36,5), urmată de Slovacia (27,7) și Cipru (27,0), comparativ cu 9,8 la nivelul Uniunii Europene. La 31 august 2026, cetățenii ucraineni reprezentau peste 98,5% din totalul beneficiarilor de protecție temporară în UE. Femeile adulte constituiau 43,6 % din total, bărbații adulți 27,3%, iar minorii aproape o treime (29,1%).

Ce beneficii primesc imigranții ucraineni

Ucrainenii aflați în statele din Uniunea Europeană beneficiază de protecție temporară, prelungită până în martie 2028, pe durata războiului declanșat de Rusia. Măsura le oferă drept de ședere, acces la muncă și locuințe, asistență medicală, educație pentru copii și posibilitatea de a deschide un cont bancar de bază.

Sursă foto: Eurostat, Shutterstock/Envato (rol ilustrativ)

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