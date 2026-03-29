Primăria Brașov a anunțat că acesta a fost ultimul weekend din acest sezon în care s-a putut schia în Poiana Brașov. Temperaturile ridicate au deteriorat starea pârtiilor, iar sezonul nu va fi prelungit.

Final de sezon de schi în Poiana Brașov, cu zăpadă din belșug și pârtii excelente

Conform unei informări postate pe site-ul Primăriei Brașov, pârtiile din partea inferioară sunt închise, iar duminică, 29 martie, va fi ultima zi de schi din acest sezon, pe pârtiile din partea superioară.

„Având în vedere și situația stratului de zăpadă de pe pârtiile din partea superioară, precum și prognoza meteo pentru următoarele zile, sezonul de schi nu va fi prelungit. Ultima zi din acest sezon în care vă puteți bucura de schi în Poiana Brașov este duminică, 29 martie”, arată sursa citată.

„Început în 2 ianuarie 2026, acest sezon a confirmat, încă o dată, importanța investițiilor în modernizarea domeniului schiabil. Peste 90% din zăpada de pe pârtii a fost artificială, produsă de tunurile și lăncile de pe domeniul schiabil. Fără existența acestui sistem, Poiana Brașov nu ar fi avut pârtii deschise. De asemenea, în zilele de weekend, brașovenii și turiștii au putut schia și în sistem de nocturnă, cu sistemul de iluminat de pe pârtia Lupului inferior care a fost funcțional în fiecare zi de vineri și sâmbătă. Și în acest an, Poiana Brașov a continuat să fie principala destinație pentru iubitorii sporturilor de iarnă și prima opțiune pentru cei care vor să schieze în România. Diversitatea pârtiilor, de la cele pentru începători la pârtii negre, dimensiunile acestora, calitatea stratului de zăpadă, sistemele de transport pe cablu variate au făcut ca și în acest sezon să avem zile în care s-au depășit 20.000 și chiar 30.000 de treceri prin turnichete”, se mai precizează în informarea Primăriei Brașov.

Recomandările autorului: