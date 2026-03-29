A fost sau nu tornadă în Teleorman? Meteorologii fac lumină în cea mai aprinsă controversă a momentului

Meteorologii fac lumină în cazul tornadei din Teleorman. Aceștia au publicat un text prin care explică de ce în acea regiune nu a fost vorba despre un asemenea fenomen meteorologic.

A fost sau nu tornadă în Teleorman?

„Mai multe pagini și grupuri de pe Facebook au publicat astăzi articole catastrofiste. „Tornadă!” „Tornadă în Teleorman”.

Înțelegem dorința de senzațional, dar e timpul pentru puțină realitate. Prima noastră întrebare este următoarea: Fenomenele au avut loc în jurul orei 12. Ținând cont că maximul termic a fost de 11-12 grade Celsius, întrebăm și noi: Câte tornade se formează la valori de 10-11 grade? Nu de alta, dar noi nu ne amintim să fi auzit măcar vreodată de așa ceva.

Pe lângă asta, energia disponibilă pentru convecție era 0. Așa că din ce s-a format această așa-zisă tornadă? Singurul parametru diferit de 0 a fost forfecarea, dar complet insuficientă pentru așa ceva. Trebuie remarcata si baza norilor, care este foarte jos, față de ceea ce ar fi fost normal pentru o tornadă. Baza norilor la stația meteo Zimnicea a fost de doar 150 metri.

Fenomenul a fost vizibil și pe radarul ANM, dar există și alte imagini, așa cum este imaginea 3, unde putem observa clar faptul că nu atinge solul”, au scris meteorologii.

Meteorologii au venit cu clarificări

Meteorologii explică faptul că fenomenul observat nu a fost o tornadă propriu-zisă, ci mai degrabă o manifestare spectaculoasă a vântului. Aceștia amintesc că, până în prezent, nu au fost semnalate tornade în România în luna martie, iar temperaturile din ziua respectivă nu au fost neobișnuit de ridicate.

„Așadar, avem o manifestare a vântului, susținută de forfecarea ridicată și de masa de aer rece, care NU a atins solul. Ținând cont că probabil că temperatura de afară era în jur de 10-11 grade, discutăm probabil de un nor de tip pâlnie foarte spectaculos. Tornadele sunt în general fenomene care au nevoie de aer cald, dar și de o masă de aer rece foarte viguroasă. Astăzi, am avut-o doar pe ultima.

Firește, cele scrise reprezintă părerea echipei noastre. Considerăm sursele care au scris articole pompoase cu titlul “Tornadă” s-au grăbit încercând să sperie oamenii pentru a obține vizualizări. La final, mai adăugăm ceva: Niciodată nu a fost semnalată vreo tornadă în Martie în România, iar temperaturile nu au fost deosebit de ridicate. Am mai atins 20 de grade în Martie și în alți ani, iar azi valorile au fost jumătate din cele de ieri. Totodată, greloanele de grindină semnalate NU au fost mari. O furtună care să aducă tornadă ar fi fost semnificativ mult mai violentă.

Sperăm să vedem și un punct de vedere al autorităților pe această temă”, au mai punctat meteorologii.

sursa foto: Climatologie si Prognoze globale

