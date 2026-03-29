Sondaj CURS. De partea cui se poziționează românii în Razboiul SUA-Israel-Iran

Ruxandra Radulescu
Ofensiva Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului are un impact major și asupra țării noastre, iar potrivit unui sondaj CURS peste jumătate dintre români nu susțin războiul din Orientul Mijlociu.

Sondajul Centrului de Sociologie Urbană și Regională – CURS arată că  55% dintre români consideră că acțiunile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului sunt mai degrabă nejustificate.

La polul opus, se află cei 32% dintre cetățeni care susțin intervenția Statelor Unite în Iran.

Românii au o reticență față de implicarea militară în Orientul Mijlociu

Totodată, 13% dintre cei intervievați susțin că nu pot avea o poziție concretă pe această temă.

Conform CURS, rezultatul arată o reticență clară față de implicarea militară și o percepție mai degrabă rezervată faţă de acest tip de intervenţii.

Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eșantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel național, în perioada 23 – 27 martie. Metoda de culegere a datelor – CATI.

Marja de eroare este de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcție de regiune și mediul de rezidență.

Liderul suprem al Iranului, ucis de raidurile SUA

La data de 28 februarie Statele Unite s-au alăturat Israelului într-o acțiune militară de destabilizare a regimului de la Teheran. SUA a folosit drept argument pentru ofensivă faptul că Teheranul ar fi plănuit dezvoltarea de arme nucleare. În urma bombardamentelor, liderul suprem Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis.

Rezerva globală de carburanți, miza conflictului dintre SUA și Iran

Teheranul a retaliat când a închis Strâmtarea Ormuz, o manevră strategică în conflictul cu Statele Unite și Israelul.

Președintele Donald Trump a declarat joi, pe rețelele sociale, că amână termenul-limită impus Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în caz contrar urmând ca americanii sa distruga centralele energetice ale regimului de la Teheran.

Aproximativ o cincime din petrolul mondial și gazul natural lichefiat trece prin strâmtoarea Ormuz, însă Iranul a blocat cea mai mare parte a traficului de la începutul războiului.

