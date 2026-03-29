Politico dezvăluie cum recruți moldoveni sfârșesc în tabere rusești, momiți cu 500 de dolari. Despre ce tabere este vorba

Cetățenii moldoveni sunt demult o țintă a războiului hibrid dus de Rusia în Europa de Est, cu scopul de a destabiliza politica internă a mai multor țări.

Maxim Roșca, care lucra la un atelier autor local din Republica Moldova, a fost unul dintre victimele care au picat în plasa rușilor. Aflat în fața unui magazin alimentar din centrul Chișinăului, acesta a fost abordat de Anatoli Prizenco.

Moldoveni momiți cu bani

El i-a propus o modalitate de a câștiga mai mulți bani și de a se relaxa. Roșca era recompensat cu o excursie plătită timp de două săptămâni, cu călătorii și activități în aerl liber. Și era plătit cu o sumă tentantă de bani: între 300 și 500 de dolari.

După doar câteva săptămâni, Roșca s-a trezit într-o tabără de antrenament din Bosnia și Serbia. Roșca spune că a fost bătut de recrutori pentru că a refuzat inițial să participe la antrenament.

El a călătorit în Republica Srpska și în pădurile dense din jurul orașului Banja Kuka. A fost obligat să participe la proteste, să învețe să opereze drone și să pregătească grenade fumigene, potrivit Politico .

Ce au găsit anchetatorii?

Roșca a intrat în atenția autorităților moldovene pe 11 octombrie 2024, fiind oprit când încerca să traverseze granița din România, la bordul unui microbuz Mercedez-Benz.

Anchetatorii au găsit asupra lui și a altor doi pasageri bancnote din Serbia și Bosnia, lanterne, cartele SIM, stick-uri USB, componente pentru dronă, ochelari de realitate virtuală, unități de radiocomandă.

El și ceilalți doi pasageri au fost condamnați luna trecută la 4-5 ani de închisoare pentru incitare la tulburări în masă.

80 de persoane sunt investigate pentru legături cu Rusia

Participanții erau instruiți să piloteze drone și să manipuleze dispozitive incendiare. Anchetatorii moldoveni susțin că a fost un efort coordonat susținut de Rusia pentru a recruta agenți. Prizenco este acum acuzat de procurorii moldoeni pentru că a acționat ca recrutor dintr-o rețea rusească mai largă și că a antrenat zeci de persoane ca intermediari pentru a conduce campanii de război hibrid în Europa.

Acesta este investigat de autoritățile franceze pentru că a angajat un grup de moldoveni să deseneze „steaua lui David” pe clădirile Parisului după atacurile Hamas de pe 7 octombrie 2023.

„Acești tineri, vorbitori de limbă rusă, au fost recrutați, transportați în tabere special organizate și instruiți cum să încarce legile”, a declarat Daniella Misail-Nichitin, ministrul de Interne al Republicii Moldova.

Rusia a intensificat campaniile hibride anti-NATO

Kremlinul pregătea operațiuni de destabilizare în Franța și Germania. Autoritățile franceze sunt deja în alertă în contextul alegerilor prezidențiale de anul viitor.

În Germania, guvernul l-a chemat pe ambasadorul rus în decembrie pentru a-l audia pe problema atacurilor cibernetice și interferenței ruse în alegerile generale de anul trecut.

Rusia și-ar fi intensificat campaniile agresive împotriva Occidentului prin intermediul Republicii Moldova încă din 2024. După invazia rusă a Ucrainei în 2022, mai mulți diplomați ruși au fost expulzați din mai multe state europene.

