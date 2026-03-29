Romgaz anunță că amână furnizarea de gaze pentru populație. Motivul? Nu are cantități disponibile. Când ar urma să înceapă

Ruxandra Radulescu
Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, era pregătit tehnic să înceapă livrarea către populație din această primăvară. În urma schimbărilor legislative, Romgaz a anunțat „nu mai dispune de cantități disponibile pentru comercializare către populație până la 31 martie 2027”.

Compania Romgaz estimează că va putea face primele livrări către consumatorii casnici de la 1 aprilie anul viitor.

Schimbările legislative, care intră în vigoare de luna viitoare, după ce actuala schemă de plafonare expiră, îi obligă pe producătorii interni de gaze, inclusiv pe Romgaz, să își vândă o parte semnificativă din producție către furnizori și producători de energie termică la prețul reglementat de 110 lei/MWh.

Romgaz estimează că va putea lansa primele oferte pentru consumatorii casnici la finele acestui an, ca ulterior să fie încheiate și contractele.

