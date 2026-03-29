Imaginile zilei surprinse pe un drum național. O căruță acoperită de un banner PNL se târâie prin ploaie

Luiza Dobrescu

Imaginile zilei au fost surprinse pe un drum național din România. O căruţă acoperită cu un coviltir improvizat dintr-un fost banner electoral, care a aparţinut celor de la PNL, abia se târâie pe sensul dinspre Pitești spre Brașov.

Atelajul, marca PNL, merge în ritmul lui, pe DN 73, de la Piteşti spre Braşov. Pe lângă el trec în viteză mai multe maşini.

Cu coviltir marca PNL sau nu, căruțele, conform legii, nu au voie pe drumurile naționale. Art. 71 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 spune că sunt interzise accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile naționale, în municipii și pe drumurile semnalizate cu indicator de interzicere.

Legea mai spune că autoritățile locale trebuie să amenajeze, cu acordul administratorului drumului și avizul poliției rutiere, drumuri laterale/căi de acces și locuri de traversare pentru animale și astfel de vehicule. Asta înseamnă că, în mod normal, ele trebuie scoase de pe DN și dirijate pe rute alternative.

