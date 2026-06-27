Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că blochează formarea noului Guvern și promovează un premier care ar afecta relația cu SUA

Fostul președinte al PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a lansat sâmbătă, la Antena 3 CNN, un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a conducerii PNL, pe care o acuză că încearcă să rămână la guvernare cu orice preț și că a abandonat identitatea partidului.

În același timp, Antonescu susține că încercările președintelui Nicușor Dan de a identifica o majoritate pentru desemnarea unui premier nu au avut succes.

Antonescu: Căutările lui Nicușor Dan pentru un premier au eșuat

Fostul lider liberal consideră că actuala criză politică este prelungită de lipsa unui acord între partidele aflate la negocieri și acuză PNL și USR că nu sunt dispuse să treacă în opoziție.

„Eu sper că preşedintele României nu are această dilemă. Suntem într-o criză, dar strict pentru această secvenţă a evoluţiilor politice, suntem într-o criză de timp. România este într-o situaţie ciudată, este capturată de 2 luni de un Guvern care a fost demis zdrobitor în Parlament, dar care continuă să controleze poziţiile administrative din România.”

Antonescu susține că Ilie Bolojan și gruparea din jurul acestuia urmăresc exclusiv menținerea la putere.

„Toate semnele pe care le vedem sunt că, între alte minciuni ale domnului Bolojan şi grupării sale PNL-USR, cea mai importantă este aceea că nu doresc nici pe departe să se ducă în Opoziţie (…), ci doresc cu orice preţ să rămână în aceste poziţii.”

Atacul lui Crin Antonescu la propunerea PNL privind Siegfried Mureșan

Crin Antonescu a criticat în termeni foarte duri varianta ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie propus pentru funcția de prim-ministru, apreciind că o asemenea decizie ar fi inacceptabilă.

„Propunerea cu Siegfried Mureşan este una sinistră. Nu poţi să propui premier un om care nu a desfăşurat nicio zi o activitate profesională sau politică în această ţară. Dincolo de modul în care a ajuns Siegfried Mureşan în viaţa politică, adică direct de la cabinetul unui parlamentar din altă ţară. Nouă ne-a spus Elena Udrea, mai mulţi, că a venit pe filiera Elena Băsescu.”

Fostul lider liberal susține că o eventuală numire a lui Siegfried Mureșan în funcția de premier ar putea avea consecințe asupra relației României cu Statele Unite.

„Când cineva ca domnul Mureşan devine premier al României, asta înseamnă aproape o suspendare a parteneriatului nostru cu SUA. Siegfried Mureşan este un om care s-a distins în PE prin violente şi repetate declaraţii anti-Trump. Când era ce era nu cred că l-a băgat cineva în seamă în SUA, dar când devii premierul României toate aceste lucruri spun ceva.”

Antonescu a continuat criticile și la adresa lui Ilie Bolojan și a grupării pe care o asociază cu fostul curent #Rezist.

„Pe domnul Bolojan nu-l interesează treaba asta, gruparea Haştag în general este una anti-trumpistă şi anti-americană. Pentru interesele statului român, Nicuşor Dan pare conştient de acest lucru.”

Ce spune Crin Antonescu despre varianta alegerilor anticipate

Întrebat dacă România ar putea ajunge la alegeri anticipate, Crin Antonescu a afirmat că acest scenariu este posibil dacă viitorul premier desemnat nu reușește să obțină votul Parlamentului.

„Alegerile anticipate sunt o variantă, dar nu trebuie citită prin prisma intereselor partidelor. Dacă ţara asta mai stă încă 2-3 luni în situaţia de imprevizibilitate deja în care se află în faţa pieţelor financiare, în faţa electoratului, cred că asta e ceva grav. Nicuşor Dan trebuie să desemneze un premier şi dacă acel premier nu reuşeşte să treacă, atunci ajungem la alegeri anticipate. Pentru că nu putem sta, până la alegerile următoare, cu un guvern care a fost demis. Cu fiecare zi la putere dăunează României.”

Referindu-se la anunțul AUR privind o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan, Antonescu a declarat că nu vede motive constituționale pentru o astfel de procedură.

„Nu cred că se va ajunge. Problema legată de anunţul AUR e că ei pornesc de la ideea că suspendarea preşedintelui este doar o chestiune de conjunctură politică şi de calcule. Suspendarea preşedintelui n-are cum să plece decât de la încălcarea Constituţiei, ori noi nu avem un moment de aşa ceva.”

În final, fostul lider liberal a reluat criticile la adresa lui Ilie Bolojan și a actualei conduceri a PNL.

„Cred că preşedintele României şi statul român sunt sub un dublu asalt: de la extremiştii de tip Haştag, conduşi de Bolojan, acţionând deja evident în interese străine de ale României. Dovadă mai concretă decât modul în care au fost făcute alocările bugetare pentru SAFE, decât deciziile de natură economică luate în favoarea unor companii străine sau că propune un premier fost angajat al Bundestagului, cred că sunt suficiente temeiuri.”