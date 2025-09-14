De-a lungul timpului, celebrul afacerist Cristi Borcea, fostul șef al Clubului Dinamo, a avut mai multe relații, inclusiv căsnicii, în urma cărora a ajuns să aibă în total nouă copii, cu patru femei diferite.

Cristi Borcea a fost căsătorit inițial cu Mihaela Borcea, timp de 23 de ani. Au divorțat în 2011 și împreună au un băiat, pe nume Patrick, dar și pe gemenii Melissa și Angelo.

Apoi, începând cu 2011, Borcea s-a căsătorit cu Alina Vidican, iar cei doi au împreună alți doi copii, pe George și pe Gloria. Cei doi au divorțat în 2016 și chiar în timpul mariajului, omul de afaceri a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu, iar în urma acestei relații s-a născut o fetiță, Andreina Carolyn.

Începând cu anul 2018, omul de afaceri este căsătorit cu Valentina Pelinel, aceștia având împreună alți trei copii.

Acum, el plătește lunar o adevărată avere pentru întreținerea acestora, asigurându-se că aceștia au toate lucrurile necesare pentru un trai liniștit.

Cristi Borcea recunoaște că atunci când trage linie, cheltuielile ajung la nu mai puțin de 500.000 de euro în fiecare lună.

„E uluitor, dar în momentul în care le pui pe foaie, sunt nouă copii, meditaţii, şcoli, chirii, maşini, impozite, case, pensii alimentare, sunt foarte multe lucruri. E o presiune foarte mare, mai ales în această perioadă în care lucrurile nu mai merg aşa ca înainte”, a precizat Borcea, în cadrul podcastului lui Victor Vrînceanu.

Foto: MEDIAFAX FOTO/Marian Ilie