Cristi Borcea, dezvăluiri despre copiii săi. ”Cu fetele e mai greu pentru că sunt mai cocoloșite, mai răsfățate”

Cristi Borcea, în vârstă de 55 de ani, a făcut dezvăluiri despre copiii săi. ”Cu fetele e mai greu pentru că sunt mai cocoloșite, mai răsfățate”, a afirmat acesta. În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea . Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie 2018, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria. Nașii cuplului au fost Irina Nicolae și Marius Vizer.

Omul de afaceri Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican, cea de-a doua soție, are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată. Valentina Pelinel a mai fost căsătorită cu Cristian Boureanu.

Cristi Borcea a vorbit despre familia sa într-un interviu pentru revita Viva. Acesta a spus care dintre băieți i-au moștenit ambiția, a făcut declarații despre fetele sale, dar și despre actuala sa parteneră de viață.

Cristi Borcea, dezvăluiri despre copiii săi. ”Vor intra, ușor-ușor, cât mai adânc în afacerile pe care le am”

”Toți cei patru băieți, Patrick, Coco, Alex și Milan, au luat din ambiția mea, le prevăd un viitor foarte bun și vor intra, ușor-ușor, cât mai adânc în afacerile pe care le am. (…) Fetele…Cu fetele e mai greu pentru că sunt mai cocoloșite, mai răsfățate. Ele sunt prințesele, cu băieții sunt mai dur. Dar nici fetelor și nici băieților nu le refuz nimic”, a declarat Cristi Borcea.

Despre soția sa, Valentina Pelinel, omul de afaceri a spus:

”Soția mea, Valentina, este foarte bine. Este foarte implicată în creșterea celor trei copii, este implicată zi de zi în activitatea lor și îmi dă echilibrul de care am nevoie. A fost, este și va fi alături de mine pentru că am mare nevoie de aportul ei din toate punctele de vedere”.

Cristi Borcea a explicat și cum a fost anul 2025 pentru el:

”Pe plan personal a fost un an extraordinar! Cel mai important este că familia este bine, mama cu tata sunt bine, sănătoși. Petrec timp cu ei, dar nu cât ar trebui, din păcate, pentru că am și eu peste 2.000 de angajați, nouă copii, am multe probleme”.