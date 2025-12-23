Prima pagină » Actualitate » E oficial: Irineu Dărău este noul ministru al Economiei. A depus jurământul astăzi

E oficial: Irineu Dărău este noul ministru al Economiei. A depus jurământul astăzi

Bianca Dogaru
23 dec. 2025, 15:14, Actualitate

Irineu Dărău și-a depus marți jurământul de învestitură pentru funcția de ministru al Economiei. Ceremonia se desfășoară la Palatul Cotroceni, după ce Comitetul Politic al USR a validat propunerea pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Dărău este senator USR de Brașov și lider al filialei județene. El preia portofoliul Economiei după votul exprimat în conducerea partidului, care a susținut numirea sa cu o largă majoritate.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

