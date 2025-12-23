Prima pagină » Actualitate » Alertă la Sibiu. A căzut tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton. 8 persoane au fost extrase de sub dărâmături

Alertă la Sibiu. A căzut tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton. 8 persoane au fost extrase de sub dărâmături

23 dec. 2025, 15:37, Actualitate
Este alertă la Sibiu, după ce a căzut tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton. Potrivit datelor, 8 persoane au fost extrase de sub dărâmături. La fața locului intervin echipajele de salvare.

Update: 8 persoane extrase din piscină

La scurt timp după producerea incidentului, ISU Sibiu SAJ Sibiu au venit cu un update. Opt persoane (5 adulți și 3 minori) au fost extrase din piscină. La momentul actual, acestea sunt evaluate de echipajele medicale. De asemenea, se deplasează către locație și un echipaj de scafandri. Pompierii au adus un Container Multirisc, la hotel.

„În aceste momente 8 persoane (5 adulți și 3 minori) au fost extrase din piscina de către salvatori sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului”, informează ISU Sibiu.

„Nu se știe exact numărul victimelor”, anunță SAJ Sibiu.

Autoritățile au intervenit de urgență la hotelul Hilton din Sibiu 

Tavan desprins și căzut la Hotel Hilton din Sibiu

În cursul după-amiezii de marți, 23 decembrie 2025, un incident tulburător a avut loc la Hotelul Hilton din Sibiu. Potrivit datelor, tavanul unei încăperi s-a desprins și a căzut. A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au fost trimse 2 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SAJ, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, precum și 3 autospeciale de stingere.

„ISU Sibiu intervine de urgență în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Sursă foto & video: Sibiu Independent

Cele mai noi