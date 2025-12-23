E oficial: Radu Miruță este noul ministru al Apărării. A depus jurământul astăzi

Radu Miruță și-a depus marți jurământul de învestitură pentru funcția de ministru al Apărării. Ceremonia a avut loc la Palatul Cotroceni, după ce Comitetul Politic al USR a validat propunerea pentru Ministerul Apărării. Radu Miruță va ocupa și funcția de vicepremier.

Decizia a fost luată cu majoritate de voturi în forul de conducere al partidului. Miruță preia mandatul după demisia lui Ionuț Moșteanu, care a părăsit funcția luna trecută după scandalul legat de studiile sale.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

