Parlamentarii vor primi suma forfetară redusă cu 10% din ianuarie 2026

Conducerea reunită a celor două Camere, Deputați și Senat, a decis în urmă cu puțin timp, diminuarea sumei forfetare cu 10% pentru parlamentari, din luna ianuarie 2026. 

Luna trecută, printre exemplele de reduceri pentru diminuarea deficitului bugetar, premierul Ilie Bolojan a indicat și sumele forfetare primite de parlamentari. Bolojan a declarat atunci că în al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul vrea să-și angajeze răspunderea în Parlament se propune reducerea anvelopei salariale cu 10%.

„Voi susține adoptarea acestui pachet și sper că în perioada următoare, discutând toate aspectele care au fost contradictorii în aceste zile, să ajungem la o soluție în așa fel încât fiecare instituție, de la Parlamentul României – nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari, de exemplu – la alte instituții, participă la acest efort în așa fel încât să trecem România cât mai repede prin această situație dificilă”, a spus Bolojan.

Suma forfetară pentru parlamentari reprezintă un buget lunar alocat fiecărui senator și deputat din România pentru funcționarea cabinetelor parlamentare din circumscripțiile lor (județele în care au fost aleși).

