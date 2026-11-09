Prima pagină » Știri politice » AUR o propune pe Sorina Matei ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune

AUR o propune pe Sorina Matei ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune

AUR o propune pe Sorina Matei ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

AUR o propune pe Sorina Matei, actualul interimar la conducerea Televiziunii Publice, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi pe Maria Ţoghină, membru titular la Radioul Public, a anunțat senatoarea Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR.

Pentru Societatea de Radiodifuziune, o avem pe doamna Ţoghină Maria titular şi Curte Cristian Cătălin supleant, Bejan Sorin titular şi Pătraşcu Cârnaciu Maria Ribana supleant”, a spus senatoarea Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR.

Sorina Matei a fost desemnată director general interimar al Televiziunii Române în urmă cu două luni, pe 8 septembrie, alături de Răzvan Dincă, care conduce interimar Societatea Română de Radiodifuziune. Schimbarea a venit după ce deciziile Curții Constituționale au lăsat fără efect juridic numirile vechilor conduceri ale TVR și Radio România. La acel moment, Sorina Matei a trecut de vot pentru conducerea interimară a Societății Române de Televiziune cu 14 voturi favorabile.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei a debutat în presă în 1997, inițial în presa scrisă. A lucrat ca reporter la Jurnalul Național, înainte de a face pasul spre televiziune, în 2003. În această perioadă a acoperit intens zona politică. A fost acreditată timp de aproximativ 12 ani la Palatul Cotroceni, în mandatele președinților Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Băsescu, devenind unul dintre cei mai titrați corespondenți.

S-a specializat, de asemenea, în domeniul justiției. Dezvăluirile și anchetele sale au zguduit sistemul în repetate rânduri. A lucrat aproximativ șase ani în presa scrisă, ca jurnalist și reporter special.

Din septembrie 2003 a lucrat în televiziune la Antena 1 și Antena 3. A fost reporter și a coordonat secția Politic. După Antena 3, au urmat B1TV, România TV, Digi24 și Aleph News. În octombrie 2025, s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax.

Maria Țoghină, propunerea AUR pentru Societatea de Radiodifuziune

Anul trecut în noiembrie, AUR le nominalizase pe Maria Muntean și Maria Țoghină pentru două locuri de membri titulari în Consiliul de Administrație al SRR. Comisiile de specialitate i-au dat aviz favorabil Mariei Muntean, însă candidatura Mariei Țoghină a primit aviz negativ. Partidul lui George Simion a revenit acum la această candidatură.

În Consiliul de Administrație al TVR au fost depuse candidaturile pentru:

  • Gabriel Barbu (USR)
  • Sorina Matei (AUR)
  • Maria Muntean (AUR)
  • Aliz Timea Anderco (UDMR)
  • Radu Carp (PNL)
  • Cristina Ancuța Pocora (PNL)
  • Marius Loredan Popa (SOS)
  • Loredana Corchiș (PSD)
  • Amalia Nicoleta Matei (PSD)

În timp ce Consiliul de Administrație al SRR au fost depuse candidaturile pentru:

  • Alexandra Coliban (USR)
  • Maria Țoghină (AUR)
  • Sorin Bejan (AUR)
  • Annamaria Bodoczi (UDMR)
  • Diana Ștefana Baciuna (PNL)
  • Adrian Naidin (SOS)
  • Răzvan Ioan Dincă (PSD)
  • Radu Bogdan Herjeu (PSD)
  • Ruxandra Ileana Săraru (PSD)
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSMiruță îl contrazice pe ministrul Transporturilor în privința deschiderii Tunelului Momaia
18:01
Miruță îl contrazice pe ministrul Transporturilor în privința deschiderii Tunelului Momaia
ULTIMA ORĂGeorge Simion susține că Ursula von der Leyen conduce România. Președintele AUR a invocat un plan de destructurare a partidului
17:55
George Simion susține că Ursula von der Leyen conduce România. Președintele AUR a invocat un plan de destructurare a partidului
FLASH NEWSCe răspuns a dat Ursula von der Leyen când a fost întrebată cum ar trebui România să își pregătească mai bine populația pentru eventuale situații de criză
17:46
Ce răspuns a dat Ursula von der Leyen când a fost întrebată cum ar trebui România să își pregătească mai bine populația pentru eventuale situații de criză
EXCLUSIVGeorge Simion anunță că protestul AUR din weekend va avea loc în orice circumstanțe. Președintele AUR acuză campanii de intimidare: „Sistemului îi e frică de vocea poporului”
17:36
George Simion anunță că protestul AUR din weekend va avea loc în orice circumstanțe. Președintele AUR acuză campanii de intimidare: „Sistemului îi e frică de vocea poporului”
ULTIMA ORĂGeorge Simion susține că Ilie Bolojan nu este în opoziție și îl acuză că i-a amenințat pe parlamentarii liberali să voteze Guvernul Niculescu
17:25
George Simion susține că Ilie Bolojan nu este în opoziție și îl acuză că i-a amenințat pe parlamentarii liberali să voteze Guvernul Niculescu
FLASH NEWSBogdan Tiberiu Iacob explică de ce fuziunea PNL cu partidul lui Ludovic Orban ar putea întârzia
17:14
Bogdan Tiberiu Iacob explică de ce fuziunea PNL cu partidul lui Ludovic Orban ar putea întârzia
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Pozele Claudiei Ion, pe site-urile pentru adulți!!! Avem dovada
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata
Mediafax
Ursula, anunț important pentru România! Milioane de euro pentru securitatea la Marea Neagră
Click
Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o nouă metodă de a distruge substanțele chimice eterne
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
EMISIUNI„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
18:17
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
ULTIMA ORĂDronă interceptată la aproape 30 de kilometri de Sulina, în timp ce Ursula Von der Leyen se află la București. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
18:15
Dronă interceptată la aproape 30 de kilometri de Sulina, în timp ce Ursula Von der Leyen se află la București. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
CONTROVERSĂPremierul Norvegiei, după discuția telefonică cu Putin: „A fost rațional și profesionist. Dacă ar fi vrut pace, nu ar fi izbucnit războiul de la bun început”. Ce spune Jonas Gahr Støre despre negocierile de la Abu Dkabi
18:11
Premierul Norvegiei, după discuția telefonică cu Putin: „A fost rațional și profesionist. Dacă ar fi vrut pace, nu ar fi izbucnit războiul de la bun început”. Ce spune Jonas Gahr Støre despre negocierile de la Abu Dkabi
NEWS ALERTUrsula von der Leyen a fost primită de premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria
17:58
Ursula von der Leyen a fost primită de premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria
METEOUn nou vortex polar lovește România. Când vin primele ninsori și ce anunță meteorologii
17:47
Un nou vortex polar lovește România. Când vin primele ninsori și ce anunță meteorologii
CONTROVERSĂCea mai valoroasă companie de cipuri din lume, Nvidia, în mijlocul unui uriaș scandal de spionaj. China neagă orice implicare: „Sunt calomnii nefondate”
17:31
Cea mai valoroasă companie de cipuri din lume, Nvidia, în mijlocul unui uriaș scandal de spionaj. China neagă orice implicare: „Sunt calomnii nefondate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe