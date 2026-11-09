AUR o propune pe Sorina Matei ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune

AUR o propune pe Sorina Matei, actualul interimar la conducerea Televiziunii Publice, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi pe Maria Ţoghină, membru titular la Radioul Public, a anunțat senatoarea Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR.

„Pentru Societatea de Radiodifuziune, o avem pe doamna Ţoghină Maria titular şi Curte Cristian Cătălin supleant, Bejan Sorin titular şi Pătraşcu Cârnaciu Maria Ribana supleant”, a spus senatoarea Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR.

Sorina Matei a fost desemnată director general interimar al Televiziunii Române în urmă cu două luni, pe 8 septembrie, alături de Răzvan Dincă, care conduce interimar Societatea Română de Radiodifuziune. Schimbarea a venit după ce deciziile Curții Constituționale au lăsat fără efect juridic numirile vechilor conduceri ale TVR și Radio România. La acel moment, Sorina Matei a trecut de vot pentru conducerea interimară a Societății Române de Televiziune cu 14 voturi favorabile.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei a debutat în presă în 1997, inițial în presa scrisă. A lucrat ca reporter la Jurnalul Național, înainte de a face pasul spre televiziune, în 2003. În această perioadă a acoperit intens zona politică. A fost acreditată timp de aproximativ 12 ani la Palatul Cotroceni, în mandatele președinților Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Băsescu, devenind unul dintre cei mai titrați corespondenți.

S-a specializat, de asemenea, în domeniul justiției. Dezvăluirile și anchetele sale au zguduit sistemul în repetate rânduri. A lucrat aproximativ șase ani în presa scrisă, ca jurnalist și reporter special.

Din septembrie 2003 a lucrat în televiziune la Antena 1 și Antena 3. A fost reporter și a coordonat secția Politic. După Antena 3, au urmat B1TV, România TV, Digi24 și Aleph News. În octombrie 2025, s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax.

Maria Țoghină, propunerea AUR pentru Societatea de Radiodifuziune

Anul trecut în noiembrie, AUR le nominalizase pe Maria Muntean și Maria Țoghină pentru două locuri de membri titulari în Consiliul de Administrație al SRR. Comisiile de specialitate i-au dat aviz favorabil Mariei Muntean, însă candidatura Mariei Țoghină a primit aviz negativ. Partidul lui George Simion a revenit acum la această candidatură.

În Consiliul de Administrație al TVR au fost depuse candidaturile pentru:

Gabriel Barbu (USR)

Sorina Matei (AUR)

Maria Muntean (AUR)

Aliz Timea Anderco (UDMR)

Radu Carp (PNL)

Cristina Ancuța Pocora (PNL)

Marius Loredan Popa (SOS)

Loredana Corchiș (PSD)

Amalia Nicoleta Matei (PSD)

În timp ce Consiliul de Administrație al SRR au fost depuse candidaturile pentru: