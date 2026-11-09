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Trucul japonez pentru pregătirea copacilor din grădină în prag de iarnă. Cum îi protejezi de ger și zăpadă

Trucul japonez pentru pregătirea copacilor din grădină în prag de iarnă. Cum îi protejezi de ger și zăpadă
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Copacii din grădinile japoneze au un aspect cu totul deosebit toamna, fiind înconjurați de structuri conice din frânghii, semănând adesea cu un brad de Crăciun.

Rolul acestor instalații din frânghii este unul cât se poate de practic: protejează ramurile împotriva zăpezii abundente, scrie antena3.ro.

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Japonezii folosesc tehnica denumită Yukitsuri (sau Yukizuri), de generații întregi.

Metoda ar putea fi adaptată cu succes și în România.

Cum sunt protejați copacii în Japonia. Ce este Yukitsuri

Yukitsuri reprezintă nimic altceva decât o metodă tradițională japoneză de susținere a ramurilor copacilor, în calea iernii.

Tehnica este întâlnită mai ales acolo unde ninsoarea este abundentă, precum prefecturile Ishikawa și Niigata.

Grădina Kenrokuen din orașul Kanazawa este celebră pentru acest mod tradițional de protejare a arborilor.

Pregătirile pentru iarnă încep în noiembrie. Grădinarii instalează lângă trunchiul copacilor stâlpi înalți din bambus, de care prind frânghii lungi.

Acestea sunt coborâte în jurul coroanei și fixate de ramurile principale.

Yukitsuri nu mai este doar o măsură de protecție, ci un simbol al iernii japoneze.

Cum protejăm copacii iarna în grădinile din România

Deși iernile din România sunt diferite față de cele din regiunile japoneze cu ninsori abundente, arborii din grădinile noastre se confruntă cu probleme similare.

Ramuri rupte de zăpadă, îngheț și dezgheț repetat, deshidratare, vânt rece și deteriorarea scoarței, lucruri care își pun amprenta asupra copacilor.

Ce sfaturi au specialiștii în horticultură și arboricultură:

Yukitsuri în România

Principiul tehnicii Yukitsuri poate fi adaptat în grădinile din România.

Arborii ornamentali cu ramuri lungi, flexibile sau cu o coroană bogată pot beneficia de susținere suplimentare înainte de venirea ninsorilor.

Legăturile nu trebuie strânse excesiv și nu vom forța coroana într-o formă artificială.

Protejarea prin mulcire

Una din cele mai simple metode de pregătire a arborilor pentru iarnă este mulcirea solului din jurul trunchiului.

Se poate folosi scoarță mărunțită, așchii de lemn, compost matur sau paie.

Aceste materiale formează un strat izolator care ajută la menținerea umidității și atenuează variațiile de temperatură din sol.

Pentru copacii tineri, este util un strat de mulci de 5-7 centimetri. Mulciul nu trebuie însă lipit de trunchi, ci se lasă un spațiu liber de 10-15 centimetri în jurul bazei acestuia.

De ce nu toți copacii au nevoie de protecție pentru iarnă

Arborii maturi, adaptați la climă din România, nu au nevoie să fie înveliți în fiecare an.

Intervențiile de tip Yukitsuri sunt utile în cazul copacilor tineri, sensibili la ger, al celor cu coroane fragile și al celor expuși unor condiții mai dificile.

Mai mult, trebuie evitate foliile de plastic înfășurate pe trunchi sau pe coroană, deoarece pot favoriza acumularea umezelii și pot produce variații nedorite de temperatură.

Exemplul japonez ne arată că protejarea copacilor nu presupune neapărat intervenții complexe.

Uneori, câteva legături bine poziționate, un strat de mulci și o verificare atentă a coroanei vor face diferența peste iarnă.

Sursa foto: Wikipedia

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