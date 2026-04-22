Prima pagină » Actualitate » Cristian Pistol (CNAIR) anunță un stadiu avansat al lucrărilor pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș a autostrăzii Sibiu–Pitești

Cristian Pistol (CNAIR) anunță un stadiu avansat al lucrărilor pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș a autostrăzii Sibiu–Pitești

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, un stadiu avansat al lucrărilor pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș a autostrăzii Sibiu–Pitești, precizând că mai sunt aproximativ 10% până la deschiderea circulației.

Cristian Pistol: ”Doar 10 procente ne mai despart de deschierea circulației pe încă o secțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești”

Oficialul a subliniat mobilizarea consistentă din șantier și afirmă că, dacă ritmul se menține, tronsonul ar putea fi dat în folosință cu circa șase luni mai devreme față de termenul contractual, stabilit pentru februarie 2027.

De altfel, acesta a mai mențonat că la tunelul Momaia se montează echipamentele și sisteme pentru siguranța circulației, iar la sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat așternerea stratului de legătură.

”Doar 10 procente ne mai despart de deschierea circulației pe încă o secțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1)!
Pe șantierul secțiunii 4 (#Tigveni#Curtea de Argeș), în lungime de 9,86 km, constructorul austriac (PORR) este mobilizat cu 450 de muncitori și 130 de utilaje și desfășoara următoarele lucrari:
– terasamente: excavații și umpluturi,
– suprastructură: așternere balast stabilizat și mixtură asfaltică,
– structuri: la cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapet metalic și se instalează țevile de scurgere a apelor pluviale și rosturie de dilatație,
– iluminat rutier și ITS,
La tunelul Momaia (1.350 m) se montează echipamentele și sisteme pentru siguranța circulației, iar la sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat așternerea stratului de legătură.
Dacă se va menține actualul ritm de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).
Se va circula astfel pe aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1).
Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe