Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier"

Cristian Lisandru
19 mart. 2026, 12:31, Știri

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunță că progresul fizic a ajuns la 80% pe Lotul 3 al A0 Nord – Centura Bucureștiului -, dar spune, totodată, că mobilizarea este încă scăzută pe șantier.

Constructorul chinez (China Civil Engineering Construction Corporation) lucrează pe cei 8,5 km ai lotului cuprins între Afumați și Glina cu doar 170 muncitori și 70 de utilaje.

Activitatea se concentrează acum în special la:

  • terasamente,
  • pasajele de la km 41+750 și de la km 47+540,
  • sistemele de scurgere a apei pluviale (inclusiv podețe).

Însă, pentru a finaliza în această vară lucrările, constructorul chinez trebuie să se mobilizeze mult mai eficient și să crească ritmul de execuție”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

„În absența sa, nu se poate asigura o conexiune eficientă”

Descărcarea circulației de pe lotul 4 (Pantelimon-Glina), mai anunță Cristian Pistol, se poate asigura doar după finalizarea lotului 3, care va face legătura și cu lotul 2 (Corbeanca – Afumați), pe care se circula deja de 2 ani.

Lotul construit de antreprenorul chinez este important și pentru că, în absența sa, nu se poate asigura o conexiune eficientă între A3 (sectorul București-Ploiești care asigură legătura cu A7), DN2 și A2 (București-Constanța) pe semi-inelul nordic al A0.

Construcția lotului 3 al A0 Nord are o valoare de 397,99 milioane lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, a mai scris Cristian Pistol, directorul general CNAIR.

