Cristian Socol: „Avem cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din ultimii 10 ani. Tinerii sunt cei mai afectați de programul de consolidare fiscal-bugetară incorect fundamentat”

Se spune că viitorul unei țări este dat de bunăstarea tinerilor care locuiesc și muncesc în acea țară, postează Cristian Socol, într-o analiză succintă. Observația profesorului universitar pleacă de la ultimele date oficiale publicate de Institutul Național de Statistică care relevă că șomajul în rândul tinerilor din România a ajuns la un nivel aproape catastrofal. Dacă rata șomajului pe toate categoriile de vârstă se menține la un nivel rezonabil, 6%, în segmentul 15-24 ani, aceasta se situează la 27,3%, cea mai mare din Uniunea Europeană.

Cu 27,3%, România are cea mai ridicată rată a șomajului în rândul tinerilor din UE (date trimestriale din România, Slovenia, Belgia, Croatia, Cipru și date lunare restul țărilor UE. În România mai mult de unul din patru tineri este șomer, conform statisticilor Eurostat, remarcă Cristian Socol, adică cea mai mare rată a șomajului din ultimii 10 ani.

Având în vedere programul de consolidare fiscal-bugetară incorect fundamentat, tinerii reprezintă una dintre cele mai afectate categorii sociale din România. Șomaj, probleme cu plata ratelor bancare, creșterea costului vieții, tăieri de venituri și dificultăți majore în accesarea unei locuințe sau a altor bunuri durabile, subliniază profesorul.