Criza apei din Prahova ridică semne de întrebare și la Iași. Ce spun specialiștii

Criza apei din Prahova și Dâmbovița afectează mai bine de 100.000 de oameni. Întreruperea a avut loc după ce lacul de acumulare Paltinu a fost golit pentru lucrări, iar ploile torențiale au făcut imposibilă tratarea apei rămase, spun autoritățile. Acum, situația generată aici ridică semne de întrebare inclusiv la Iași, acolo unde mulți locuitori se gândesc la cât de posibil este repetarea acestui scenariu.

Ziarul de Iași scrie despre consecințele producerii unui astfel de blocaj și în Moldova.

Cum stă Iașul

Efectele crizei din Prahova au fost vizibile în tot județul, multe spitale având probleme de funcționare, iar școlile au trecut la cursuri online.

Golirea barajului de la Paltinu s-a suprapus cu precipitații puternice, iar turbiditatea crescută a apei a blocat procesul de tratare. Astfel, 12 localități din Prahova, plus orașul Moreni, din Dâmbovița, au rămas complet fără apă. În paralel, centrala electrică de la Brazi a fost oprită neplanificat din cauza lipsei de apă tehnologică.

Citește aici declarația directorului ApaVital, Mihail Doruș, despre situația din Iași.