CRONICA unui conflict așteptat între fondatoarele „Dăruiește Viață”, după numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan. Carmen Uscatu: „Așteptarea oamenilor era să facem un Spital. Nu un Guvern”/”I-am propus rolul de președinte onorific”

11 nov. 2025, 19:01, Actualitate
Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, în funcția de vicepremier, a stârnit multe discuții și controverse în spațiul public. În valul de reacții pro și contra din spațiul public, mulți au așteptat să vadă ce va spune Carmen Uscatu, una dintre co-fondatoarele de la Dăruiește Viață și prietena Oanei Gheorghiu.

Deși tăcerea lui Carmen Uscatu s-a pus pe seama faptul că aceasta ar fi fost plecată în  SUA și nu ar fi fost la curent cu discuțiile din România, pe  5 noiembrie acesta a avut o primă intervenție la Euronews Romania, pe tema numirii Oanei Gheorghiu în Guvernul România.

A fost o primă reacție prevestitoare a unui conflict care s-a dezvoltat, în aceste zile, în spațiul public. „Așteptarea oamenilor era să facem un spital, nu un guvern”, a spus tranșant Carmen Uscatu în legătură cu decizia Oanei Gheorghiu de a accepta o funcție în guvern.

„O vulnerabilitate foarte mare”

Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Declarațiile apar într-un interviu publicat pe HotNews.

Totodată, Carmen Uscatu spune că i-a cerut colegei sale „în mod formal și informal” să se retragă din Adunarea Generală, unde deține în continuare drept de vot. Prezența Oanei Gheorghiu, ca vicepremier, în AG a Dăruiește Viață, este o incompatibilitate, susține Carmen Uscatu.

Replica vicepremierul Oanei Gheorghiu nu a întârziat să apară și aceasta susține că faptul că a rămas membru fondator al asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern.

I-a cerut Carmen Uscatu Oanei Gheorghiu să se retragă definitiv din organizație?

Fosta parteneră a vicepremierului Oana Gheorghiu din Asociația „Dăruiește viața”, Carmen Uscatu, spune că i-a propus acesteia rolul de președinte onorific, iar în prezent așteaptă un răspuns.

„Nu am spus că a rămas acționar, ci că ea a rămas membru cu drept de vot, membru fundator cu drept de vot în organizație. Vorbesc despre incompatibilitățile de rol pe care Oana le are în acest moment, ea fiind membru într-o organizație nonguvernamentală și fiind în același timp și vicepremier în Guvernul României, incompatibilitate care pe noi ne pune într-o vulnerabilitate pentru că finanțările proiectului Campusului Medical sunt puse în pericol. Mulți finanțători sunt în disconfort cu această incompatibilitate de rol”, spune Carmen Uscatu, la Antena 3 CNN.

Carmen Uscatu, co-fondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, a urmat studii în Statele Unite ale Americii (SUA)

„Sunt convinsă că Oana va avea înțelepciunea de a pune mai presus interesul organizației în care a activat”

Aceasta explică faptul că anumitii sponsori sunt puși pe gânduri dacă să mai doneze unei organizații care ar putea să fie percepută că nu mai are independență pentru că unul din membri este expus politic.

Întrebată dacă încearcă să o înlăture pe Oana Gheorghiu din fundație, Uscatu a reiterat că ea i-a propus să se retragă din calitatea de membru fondator cu drept de vot și să devină președinte onorific.

„I-am propus Oanei Gheorghiu nu să se retragă și i-am propus rolul de președinte onorific care, astfel, atingură independență în fața finanțatorilor și continuarea proiectului, indiferent de dezbaterile politice. Aștept un răspuns din partea ei. I-am propus ieri acest rol de președinte onorific în baza unui document oficial.

Din păcate, a devenit în ochii presei o dezbatere între noi două, când, de fapt, la acest moment este vorba despre o organizație, Dăruiește viață, și despre independența acestei organizații și nu vreau să invoc situația în care se află copiii bolnavi de cancer ca să cerem unui membru al Guvernului să-și retragă influența pe care o are prin statut în Dăruiește viață. Sunt convinsă că Oana va avea înțelepciunea de a pune mai presus interesul organizației în care a activat atât de mulți ani. Iar, referitor la discuțiile dintre noi, nu doresc să comentez mai mult decât am făcut-o deja și aștept din partea ei un răspuns”, a declarat Carmen Uscatu.

Oana Gheorghiu, noul vicepremier din Guvernul Bolojan

