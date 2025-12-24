Prima pagină » Actualitate » CSM a trimis către Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele chestionarului prin care judecătorii contrazic dezvăluirile Recorder

CSM a trimis către Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele chestionarului prin care judecătorii contrazic dezvăluirile Recorder

Bianca Dogaru
24 dec. 2025, 15:52, Actualitate
CSM a trimis către Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele chestionarului prin care judecătorii contrazic dezvăluirile Recorder

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis președintelui Nicușor Dan, Guvernului și Ministerului Justiției rezultatele preliminare ale unui chestionar completat de judecători, privind problemele din sistemul judiciar.

Potrivit CSM, majoritatea covârșitoare a judecătorilor consideră că, în ultimul an, a existat o campanie publică îndreptată împotriva justiției și că principalele probleme nu sunt cele prezentate frecvent în spațiul public.

Peste 98% dintre judecători vorbesc despre o campanie împotriva justiției

Din datele centralizate reiese că peste 98% dintre judecători spun că au resimțit o campanie publică negativă la adresa sistemului judiciar. De asemenea, cei mai mulți dintre ei susțin reacțiile publice ale CSM la aceste atacuri.

CSM afirmă că ideea potrivit căreia conducerea instituției ar fi „ruptă” de corpul judecătorilor nu este susținută de datele din chestionar.

Prescripția, pusă pe seama Parlamentului, nu a judecătorilor

Judecătorii chestionați consideră că prescripția apare, în principal, din cauza lipsei de reacție a Parlamentului. Alte cauze importante sunt durata mare a urmăririi penale și deciziile CCR.

Potrivit CSM, modificarea completurilor de judecată nu este o problemă generalizată. Doar puțini judecători au fost înlocuiți din completuri, iar cele mai multe schimbări au avut loc cu acordul lor și din motive legitime.

Volumul de muncă, problema reală din justiție

Judecătorii spun că adevărata problemă a sistemului este volumul foarte mare de muncă. Lipsa normării activității, numărul insuficient de judecători și grefieri și blocarea concursurilor sunt dificultăți semnalate constant.

CSM subliniază că rezultatele sunt preliminare și vor fi analizate mai detaliat ulterior. Totuși, mesajul judecătorilor este clar: există probleme reale în justiție, însă nu cele prezentate zilnic ca adevăr absolut.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Povestea spărgătorului de nuci

Cele mai noi