CSM a trimis către Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele chestionarului prin care judecătorii contrazic dezvăluirile Recorder

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis președintelui Nicușor Dan, Guvernului și Ministerului Justiției rezultatele preliminare ale unui chestionar completat de judecători, privind problemele din sistemul judiciar.

Potrivit CSM, majoritatea covârșitoare a judecătorilor consideră că, în ultimul an, a existat o campanie publică îndreptată împotriva justiției și că principalele probleme nu sunt cele prezentate frecvent în spațiul public.

Peste 98% dintre judecători vorbesc despre o campanie împotriva justiției

Din datele centralizate reiese că peste 98% dintre judecători spun că au resimțit o campanie publică negativă la adresa sistemului judiciar. De asemenea, cei mai mulți dintre ei susțin reacțiile publice ale CSM la aceste atacuri.

CSM afirmă că ideea potrivit căreia conducerea instituției ar fi „ruptă” de corpul judecătorilor nu este susținută de datele din chestionar.

Prescripția, pusă pe seama Parlamentului, nu a judecătorilor

Judecătorii chestionați consideră că prescripția apare, în principal, din cauza lipsei de reacție a Parlamentului. Alte cauze importante sunt durata mare a urmăririi penale și deciziile CCR.

Potrivit CSM, modificarea completurilor de judecată nu este o problemă generalizată. Doar puțini judecători au fost înlocuiți din completuri, iar cele mai multe schimbări au avut loc cu acordul lor și din motive legitime.

Volumul de muncă, problema reală din justiție

Judecătorii spun că adevărata problemă a sistemului este volumul foarte mare de muncă. Lipsa normării activității, numărul insuficient de judecători și grefieri și blocarea concursurilor sunt dificultăți semnalate constant.

CSM subliniază că rezultatele sunt preliminare și vor fi analizate mai detaliat ulterior. Totuși, mesajul judecătorilor este clar: există probleme reale în justiție, însă nu cele prezentate zilnic ca adevăr absolut.

