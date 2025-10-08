CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”

CSM transmite un mesaj prin care face publică îngrijorarea cu privire la situația gravă în care se află activitatea judecătorească, în urma amânării deciziei Curții Constituționale a României cu privire la legea pensiilor magistraților.

CSM reiterează, în comunicatul transmis miercuri, ideea că a atras atenția anterior cu privire la climatul de ostilitate creat împotriva magistraților și a efectelor sale.

„Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenți ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu inițierea și adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor”.

Magistrații CSM dau vina pe „factorul politic” pentru acest aspect care a generat o astfel de situație „prin luări de poziție ale factorului politic și prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar și culpabilizarea acestuia pentru situația economică și socială în care se află România”.

„Aspectele semnalate de Consiliu sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacția sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenței justiției, care reprezintă garanția fundamentală a dreptului cetățeanului la un proces echitabil. În egală măsură, o justiție independentă și pe deplin funcțională este indispensabilă și pentru ceilalți profesioniști ai dreptului a căror activitate este convergentă cu același obiectiv al garantării drepturilor și libertăților cetățenilor”, mai transmite CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat asigurări judecătorilor și procurorilor români că va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenței justiției și a statutului magistraților, „astfel încât să fie garantate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești”.

