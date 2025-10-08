Ion Cristoiu: Amânarea Deciziei privind pensionarea magistraților: O nouă dovadă că judecătorii CCR țin cont de ordinele primite

În cea mai recentă emisiune din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a vorbit despre cea mai nouă amânare a deciziei de pensionare a magistraților.

„CCR a amânat, din nou, de data aceasta pentru 21 octombrie 2025, și o decizie în chestiunea legii pensionării magistraților. Vă reamintesc că această lege este contestată de magistrați și susținută de Guvern și de coaliție sub…invocând faptul că pensionarea, posibilitatea ca magistrații, inclusiv procurorii, că procurorii au fost trecuți la categoria magistrați, să se pensioneze mai devreme, creează o echitate socială și că, de fapt, nici Bruxelles-ul nu ar fi de acord cu aceasta. Invocarea Buxeelesului e o notă permanentă a actualei coaliții de guvernare, de fapt, ale actualelor forțe ale actualului regim.”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: Coaliția a împărțit pachetul doi în mai multe pachețele, „sistemul Temu”

„Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat această lege la Curtea Constituțională a României, cei din coaliția de guvernare au împărțit pachetul doi în mai multe pachețele, după „sistemul Temu”, în așa fel încât respingerea legii privind pensionarea magistraților, să nu afecteze și celelalte legi. Și până acum CCR a procedat potrivit deciziei coaliției, data trecută a acceptat un pachețel, pe restul le-a amânat. Acum va accepta toate celelalte pachețele, cu excepția legii magistraților a cărei decizie a fost amânată până pe 21 octombrie. Potrivit legii, constituției, CCR este o instituție care raportează o lege, mai nou și regulamentele Camerei Deputaților sau Senatului”, a mai spus publicistul.

Ion Cristoiu: „Sunt niște oameni care au ochelari de cal”

„Sunt niște oameni care au ochelari de cal din punct de vedere al împrejurărilor, politice sau sociale. Au în față Constituția și legea, aici e legea se uită la constituție, aici e legea, se uită la constituție. Toți cu ochii pe Constituție, prin vot decid dacă o lege corespunde sau nu Constituției. Operațiunea lor e mentală și științifică, legea zice, mă rog, ei nu sunt roboți sau Inteligență Artificială să spui că au o anumită rigiditate. În aceste condiții amânarea unei decizii privind legea magistraților, stârnește nedumeriri, e clar că ei și-au dat seama după o săptămână, legea aceasta e de nu știu cât timp la ei, și-au dat seama dacă corespunde sau nu corespunde. După părerea mea au decis: nu corespunde Constituției”, a concluzionat acesta.