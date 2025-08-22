Prima pagină » Actualitate » CSM, avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar: Măsurile propuse de GUVERN încălca principiul predictibilității legislative

CSM, avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar: Măsurile propuse de GUVERN încălca principiul predictibilității legislative

Olga Borșcevschi
22 aug. 2025, 16:21, Actualitate
CSM, avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar: Măsurile propuse de GUVERN încălca principiul predictibilității legislative

Consiliul Superior al Magistraturii susține că „demersurile legislative promovate de decidenții politici vor conduce la destabilizarea gravă a sistemului judiciar, creând un risc major pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești”.

Într-un comunicat transmis vineri, CSM vorbește despre riscurile pe care acțiunile decidenții politici afectează independența justiției și destabilizează grav sistemul judiciar.

„În contextul demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor și a dezbaterilor publice generate de acesta, Consiliul Superior al Magistraturii își manifestă aprecierea față de poziția publică a avocaților, parteneri esențiali ai actului de justiție, care au atras atenția asupra efectelor negative generate de instabilitatea legislativă și de retorica stigmatizantă care afectează nu doar corpul profesional al magistraților, ci și buna funcționare a întregului sistem judiciar.

În egală măsură, Consiliul își exprimă îngrijorarea cu privire la măsurile legislative propuse de Guvernul României, care ar încălca principiul stabilității și predictibilității legislative, cu efecte grave asupra desfășurării activității avocaților. În final, orice asemenea modificări vor avea un impact semnificativ asupra accesului liber la justiție al cetățenilor, al căror drept esențial la apărare asigurat prin profesioniști ai dreptului va fi profund afectat”, sunt precizările făcute de CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că toate aceste demersuri legislative promovate de decidenții politici vor conduce la destabilizarea gravă a sistemului judiciar, creând un risc major pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești.

„Dată fiind contribuția esențială a fiecărei profesii juridice în menținerea eficienței și calității actului de justiție, orice demers normativ sau de altă natură care vizează acest domeniu trebuie atent și responsabil evaluat, astfel încât să fie asigurată respectarea valorilor esențiale ale statului de drept”, adaugă sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXCLUSIV Filmul „sabotajului” de la Cugir, povestit de directorul Uzinei. Cine era, de fapt, „vecinul” care a anunțat la 112 explozia celor 150.000 de cartușe
16:13
Filmul „sabotajului” de la Cugir, povestit de directorul Uzinei. Cine era, de fapt, „vecinul” care a anunțat la 112 explozia celor 150.000 de cartușe
POLITICĂ Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA
15:56
Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete, „PEDEAPSĂ” radicală pentru Spitalul Floreasca: „Centrul de Arşi și-a pierdut calitatea de centru, devine unitate funcţională”
15:28
Alexandru Rogobete, „PEDEAPSĂ” radicală pentru Spitalul Floreasca: „Centrul de Arşi și-a pierdut calitatea de centru, devine unitate funcţională”
ULTIMA ORĂ TRAGEDIA care a zguduit Craiova. Ce se întâmplă cu fetița rămasă orfană, după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis
15:21
TRAGEDIA care a zguduit Craiova. Ce se întâmplă cu fetița rămasă orfană, după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis
ACTUALITATE Bolojan promite că reduce funcționarii, dar Oradea e campioană la ANGAJĂRI. Zeci de mii de posturi noi în administrația locală
15:06
Bolojan promite că reduce funcționarii, dar Oradea e campioană la ANGAJĂRI. Zeci de mii de posturi noi în administrația locală
Mediafax
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN SERIE
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test în RO cu MG ZS Hybrid+. Dacia Duster KILLER?
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Nu mai are bani? Bianca Drăgușanu își vinde Bentley-ul de la Bădălau
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
Cine era și cu ce se ocupa, de fapt, criminalul din Craiova? Bărbatul se interesa frecvent de condițiile din penitenciare și nu avea un loc de muncă stabil: „În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Studiu îngrijorător: „Schimb de sex” la păsările sălbatice din Australia
VIDEO Ora 15:00 | Planul USR de cucerire a Puterii: Azi: Facem curățenie acolo unde Guvernele anterioare au lăsat mizerie
15:41
Ora 15:00 | Planul USR de cucerire a Puterii: Azi: Facem curățenie acolo unde Guvernele anterioare au lăsat mizerie
EXTERNE Rusia își intensifică ATACURILE pe teritoriul ucrainean/ Moscova revendică ocuparea a trei orașe din regiunea Donețk
15:26
Rusia își intensifică ATACURILE pe teritoriul ucrainean/ Moscova revendică ocuparea a trei orașe din regiunea Donețk
EXTERNE CNN: Marco Rubio a vorbit cu consilierii europeni pentru securitate națională despre garanțiile pentru UCRAINA
15:25
CNN: Marco Rubio a vorbit cu consilierii europeni pentru securitate națională despre garanțiile pentru UCRAINA
ACTUALITATE TOP 3 tarife apă potabilă în România. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și pe ce loc se află Bucureștiul
15:10
TOP 3 tarife apă potabilă în România. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și pe ce loc se află Bucureștiul
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății afirmă că există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol deși bugetul CNAS aproape că s-a dublat în ultimii ani
15:05
Ministrul Sănătății afirmă că există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol deși bugetul CNAS aproape că s-a dublat în ultimii ani
ACTUALITATE Motivul pentru care un pilot a lăsat ușa cabinei deschisă în timpul zborului. Gestul l-a costat cariera
15:05
Motivul pentru care un pilot a lăsat ușa cabinei deschisă în timpul zborului. Gestul l-a costat cariera