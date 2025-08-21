„Având în vedere escaladarea atitudinilor publice ostile față de judecători și procurori, realizată, în special, prin: luările de poziție repetate ale reprezentanților partidelor care compun coaliția de guvernare, care, într-o manieră incalificabilă, urmăresc să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultățile economice și bugetare cu care se confruntă societatea românească în prezent și să distragă atenția de la cauzele adevărate ale acestora.

Intensificarea campaniei pe care diferite instituții media o derulează împotriva sistemului judiciar pentru a completa retorica susținută de factorul politic în vederea destabilizării sistemului de justiție, promovarea agresivă, din zona aceluiași factor politic și a mass-mediei care îl susține, a ideii că intenția prim-ministrului Guvernului României de a modifica regimul pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor ar urmări de fapt să pună capăt unor privilegii ale magistraților.

Ignorarea argumentelor reprezentanților sistemului judiciar și punerea constantă în discuție a statutului judecătorilor și procurorilor, în atmosfera de ură publică generată de acțiunile iresponsabile ale factorului politic, creând astfel riscul major de demoralizare a judecătorilor și procurorilor aflați în funcție și de afectare gravă a atractivității magistraturii în rândul tinerilor, cu efecte devastatoare asupra stabilității resursei umane și profesionalismului în sistemul judiciar”, sunt precizările făcute de CSM.

„Propunerile prezentate de inițiator nu sunt rezultatul vreunui dialog cu reprezentanții autorității judecătorești”

Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii avertizează asupra disprețului pe care unii exponenți ai factorului politic sau din mass-media îl manifestă constant față de magistrați, cei din urmă vorbesc despre eforturile judecătorilor și procurorilor care gestionează un volum uriaș de activitate, la un nivel de calitate și eficiență superior mediei înregistrate în statele Uniunii Europene.

„Luând în considerare că demersul legislativ referitor la pensiile de serviciu din sistemul justiției afectează grav independența justiției, încălcând deciziile obligatorii ale Curții Constituționale și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și documentele internaționale de referință, neexistând nicio justificare a acestui demers în condițiile în care reforma sistemului pensiilor de serviciu a fost realizată prin Legea nr. 282/2023.

Iar propunerile prezentate de inițiator nu sunt rezultatul vreunui dialog cu reprezentanții autorității judecătorești, ci constituie expresia unei atitudini inadmisibile care concretizează o poziție inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică și specifică societăților autocratice.

Apreciind că această atitudine pe care a manifestat-o puterea executivă în încercarea reprezentanților autorității judecătorești de a purta un dialog referitor la propunerile legislative care vizează statutul judecătorilor și procurorilor este contrară principiului constituțional al separației și echilibrului puterilor și principiului cooperării loiale și al respectului reciproc între autoritățile publice”, se arată în informarea CSM.

Ce prevede reforma din justiție