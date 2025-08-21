Prima pagină » Actualitate » ADUNARE generală la CSM, pentru pensiile speciale. Magistrații acuză riscuri pentru independența justiției din partea politicienilor și a presei

ADUNARE generală la CSM, pentru pensiile speciale. Magistrații acuză riscuri pentru independența justiției din partea politicienilor și a presei

Mara Răducanu
21 aug. 2025, 16:10, Actualitate
ADUNARE generală la CSM, pentru pensiile speciale. Magistrații acuză riscuri pentru independența justiției din partea politicienilor și a presei
Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii au hotărât  joi convocarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor pentru intervalul 26 -27 august 2025, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției.
CSM vorbește despre riscurile pe care acțiunile celorlalte puteri în stat afectează independența justiției și destabilizează grav sistemul judiciar.
Reamintim că Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis Consiliului Superior al Magistraturii proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

„Atmosfera de ură publică generată de acțiunile iresponsabile ale factorului politic”

În comunicatul de presă de joi, CSM acuză politicienii de la guvernare și jurnaliștii că duc o „campanie împotriva sistemului judiciar” și acuză „escaladarea atitudinilor publice ostile față de judecători și procurori.”

„Având în vedere escaladarea atitudinilor publice ostile față de judecători și procurori, realizată, în special, prin: luările de poziție repetate ale reprezentanților partidelor care compun coaliția de guvernare, care, într-o manieră incalificabilă, urmăresc să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultățile economice și bugetare cu care se confruntă societatea românească în prezent și să distragă atenția de la cauzele adevărate ale acestora.

Intensificarea campaniei pe care diferite instituții media o derulează împotriva sistemului judiciar pentru a completa retorica susținută de factorul politic în vederea destabilizării sistemului de justiție,  promovarea agresivă, din zona aceluiași factor politic și a mass-mediei care îl susține, a ideii că intenția prim-ministrului Guvernului României de a modifica regimul pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor ar urmări de fapt să pună capăt unor privilegii ale magistraților.

Ignorarea argumentelor reprezentanților sistemului judiciar și punerea constantă în discuție a statutului judecătorilor și procurorilor, în atmosfera de ură publică generată de acțiunile iresponsabile ale factorului politic, creând astfel riscul major de demoralizare a judecătorilor și procurorilor aflați în funcție și de afectare gravă a atractivității magistraturii în rândul tinerilor, cu efecte devastatoare asupra stabilității resursei umane și profesionalismului în sistemul judiciar”, sunt precizările făcute de CSM.

„Propunerile prezentate de inițiator nu sunt rezultatul vreunui dialog cu reprezentanții autorității judecătorești”

Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii avertizează asupra disprețului pe care unii exponenți ai factorului politic sau din mass-media îl manifestă constant față de magistrați, cei din urmă vorbesc despre eforturile judecătorilor și procurorilor care gestionează un volum uriaș de activitate, la un nivel de calitate și eficiență superior mediei înregistrate în statele Uniunii Europene.

„Luând în considerare că demersul legislativ referitor la pensiile de serviciu din sistemul justiției afectează grav independența justiției, încălcând deciziile obligatorii ale Curții Constituționale și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și documentele internaționale de referință, neexistând nicio justificare a acestui demers în condițiile în care reforma sistemului pensiilor de serviciu a fost realizată prin Legea nr. 282/2023.

Iar propunerile prezentate de inițiator nu sunt rezultatul vreunui dialog cu reprezentanții autorității judecătorești, ci constituie expresia unei atitudini inadmisibile care concretizează o poziție inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică și specifică societăților autocratice.  

Apreciind că această atitudine pe care a manifestat-o puterea executivă în încercarea reprezentanților autorității judecătorești de a purta un dialog referitor la propunerile legislative care vizează statutul judecătorilor și procurorilor este contrară principiului constituțional al separației și echilibrului puterilor și principiului cooperării loiale și al respectului reciproc între autoritățile publice”, se arată în informarea CSM.

Ce prevede reforma din justiție

  • Vârsta de pensionare: standardul din sistemul public, 65 de ani.
  • Vechime: minimum 35 de ani în muncă, din care cel puțin 25 de ani în funcțiile vizate.
  • Cuantum: maximum 70% din venitul net din ultima lună de activitate.
  • Pensionare anticipată: permisă doar cu 35 de ani de vechime, penalizare de 2% pe an până la vârsta standard.
  • Eșalonarea vârstei: creștere anuală cu 1 an și jumătate până în 2036
  • Norme tranzitorii: cei care îndeplinesc condițiile până la 1 octombrie 2025 își păstrează drepturile actuale.
  • Excluderea judecătorilor CCR: motivată de Guvern prin diferența de reglementare legislativă.
Sursă foto: Colaj Gândul
RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
16:56
Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
ACTUALITATE Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”
16:51
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”
LOTO NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
16:40
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
ANALIZĂ EXCLUSIV CAZUL PASCU, la final. Cum a scăpat la limită de executarea unei pedepse mai mari, când va putea cere liberarea condiționată
16:40
CAZUL PASCU, la final. Cum a scăpat la limită de executarea unei pedepse mai mari, când va putea cere liberarea condiționată
VIDEO TENSIUNI între USR și PNL din cauza pragului de 8.000 de lei la firmele nou înființate? Radu Miruță: „Mi se pare un filtru grosolan”
16:17
TENSIUNI între USR și PNL din cauza pragului de 8.000 de lei la firmele nou înființate? Radu Miruță: „Mi se pare un filtru grosolan”
VIDEO Florin Călinescu îl vede pe Pahonțu îmbrăcat în URS. „Zboară pârși și cocoși de munte cu emițătoare”
16:12
Florin Călinescu îl vede pe Pahonțu îmbrăcat în URS. „Zboară pârși și cocoși de munte cu emițătoare”
Mediafax
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ministrul Transporturilor anunță noi tarife rutiere. De când vom plăti mai mult pentru rovinieta
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
ANAF pune tunurile pe nunți, botezuri și alte evenimente. Ce trebuie să facă românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
ANAF îți verifică nunta și botezul. Foame de bani pentru bugetari
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
ECONOMIE Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
17:02
Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
TURISM Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
16:41
Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
VIDEO J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
16:40
J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
VIDEO Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile
16:26
Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile
ACTUALITATE ÎCCJ avertizează că reforma lui Bolojan ar putea afecta INDEPENDENȚA justiției
16:12
ÎCCJ avertizează că reforma lui Bolojan ar putea afecta INDEPENDENȚA justiției
BREAKING NEWS VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”
16:10
VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”