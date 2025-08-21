CSM și Parchetul General fac front comun în disputa pensiilor speciale

Parchetul General susține demersul CSM de convocare a adunărilor generale ale procurorilor, după modificările aduse pensiilor magistraților și atrage atenția că afectarea echilibrului dintre puterile statului poate fragiliza întreaga construcție democratică.

Parchetul General a transmis joi că sprijină inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a convoca adunările generale ale procurorilor, în contextul schimbărilor legislative privind pensiile speciale. Instituția avertizează că, într-o perioadă marcată de tensiuni politice, economice și geo-strategice, destabilizarea sistemului judiciar ar putea genera consecințe grave și de durată.

”În ultima perioadă, spaţiul public a fost marcat de dezbateri aprinse privind schimbarea legislaţiei referitoare la statutul magistraţilor. În faţa unei asemenea teme, cu efecte directe asupra justiţiei dar, implicit, şi asupra percepţiei fiecărui cetăţean, este nevoie mai mult ca oricând de un dialog real între instituţiile statului, de moderaţie în abordare, de o analiză echilibrată şi obiectivă, care să ducă la identificarea unor soluţii optime şi nu doar la crearea artificială a unor tensiuni sociale”, transmite Parchetul general, într-un comunicat oficial.

Reprezentanții instituției subliniază că dezbaterile legate de statutul magistraților nu trebuie să fie transformate într-un pretext pentru tensiuni sociale, ci să fie abordate cu „responsabilitate, respect pentru Constituție și o consultare reală a celor care cunosc din interior nevoile sistemului judiciar”. Parchetul avertizează asupra riscurilor pe termen lung pe care le-ar putea genera o reformă dezechilibrată.

„Nu putem ignora faptul că România trece printr-o conjunctură politică, economică şi geo-strategică dificilă. Într-un asemenea context însă, destabilizarea justiţiei ar fi un pas periculos, cu consecinţe pe termen lung: instanţe şi parchete sufocate, procese mai lungi, cetăţeni nemulţumiţi şi, în final, scăderea încrederii în lege şi instalarea treptată a unui climat de insecuritate socială. Reforma este necesară, dar ea trebuie să fie una echilibrată şi predictibilă. Soluţiile trebuie să fie construite treptat, prin cooperare loială între puterile statului şi printr-o dezbatere autentică cu profesioniştii dreptului. Doar aşa putem să ne asigurăm că schimbările nu adâncesc problemele deja existente, ci aduc un plus de stabilitate şi eficienţă justiţiei”, mai transmite Parchetul General.

