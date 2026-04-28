CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”

Reacție virulentă a lui Cristian Tudor Popescu în legătură cu moțiunea de cenzură pregătită de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. CTP compară acest demers cu o lovitură de stat și afirmă următoarele: „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”.

Potrivit lui Popescu, inițiativa social-democraților și a suveraniștilor doar va instaura haosul și degringola în România.

CTP vede lovituri de stat în România

Într-o intervenție la postul B1 TV, Cristian Tudor Popescu a făcut mai multe afirmații cu privire la situația politică din România. În contextul moțiunii de cenzură pe care PSD și AUR au anunțat-o, CTP a vorbit despre degringolada și haosul care vor cuprinde țara.

Mai departe, el a comparat acest demers parlamentar cu o lovitură de stat.

„Către degringolandă, către haos (n.r. – se îndreaptă România)! Pentru că, în mod evident, acesta este obiectivul PSD și AUR. Nu Bolojan este cel care se va prăbuși în urma acestei operațiuni PSD-AUR. Nici celelalte partide din coaliție. Nu! Statul român!

Aceasta este o lovitură de stat! Asistăm la o lovitură de stat declanșată în timpul consultărilor de la Cotroceni – așa-ziselor consultări -, fără anunțarea aproape a nimănui. Nici măcar de la PSD. Am văzut prim-vicepreședintele PSD, a apărut astăzi și a spus că a aflat de la televizor și că BP, Biroul Permanent al partidului, nu a fost convocat, dar că are încredere în conducerea de partid și de stat”, a comentat CTP.

Președintele Nicușor Dan, comparat cu Popa Prostu’

Mai departe, Cristian Tudor Popescu a declarat că președintele Nicușor Dan s-a transformat în Popa Prostu’.

„Domnul Nicușor Dan a primit asta direct în figură și figura lui s-a transformat în cea de «Popa Prostu’», în acest moment.

Domnul Nicușor Dan ne vorbește de câteva zile, despre cum negociază el ca, indiferent de ce se întâmplă din punct de vedere politic, să fie asigurate măsurile pentru aducerea banilor din PNRR în România și alte relații cu Uniunea Europeană. De asemenea, ne-a spus că sesizează o detensionare a situției, probabil în urma înțeleptelor sale medieri.

Și în aceste condiții a primit acest cap în gură în urma căruia a rămas de Popa Prostu’, hai să-i spun așa!

Lovitură de stat! Ce înseamnă o lovitură de stat? Înseamnă o lovitură împotriva statului dată de o anumită grupare”, consideră CTP.

