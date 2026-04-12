Fiul lui Soros, mesaj după ce Orban a pierdut alegerile în Ungaria: „Poporul și-a luat țara înapoi”

Alexander Soros, fiul miliardarului George Soros, a transmis într-un mesaj pe social-media că înfrângerea lui Viktor Orbán reprezintă o victorie asupra „corupției”. Premierul Ungariei l-a criticat, de-a lungul anilor, pe afaceristul George Soros, despre care a declarat că este un instrument al Bruxellesului și un simbol al rețelelor globaliste.
„Poporul Ungariei și-a luat țara înapoi! O respingere răsunătoare a corupției înrădăcinate şi a interferenţelor străine”, a transmis fiul miliardarului Soros pe platforma X.
Reacția lui Alexander Soros vine după ce partidul lui Orbán a pierdut alegerile parlamentare în fața liderului opoziției, Peter Magyar. După 16 ani în care s-a aflat la putere, actualul premier maghiar, un advesar declarat al lui George Soros, trebuie cedeze scaunul de prim-ministru.
De-a lungul perioadei în care s-a aflat în fruntea guvernului, Orbán l-a prezentat pe George Soros, drept un aliat necondiționat al Uniunii Europene, care ar fi avut drept scop intervenția în situația politică a Ungariei.
George Soros, tatălul lui Alexander Soros, a fost înfățișat, în afișele electorale și în discursul politic al partidului Fidesz, ca simbol al unei presupuse ingerințe externe.
Chiar și fiul miliardarului a fost vizat de Viktor Orban. În 2023, guvernul ungar a montat o serie de panouri publice, în care Alexander Soros apărea alături de Ursula von der Leyen.
Strategia a făcut parte dintr-o campanie împotriva unor personalități, considerate reprezentanți ai presiunii externe asupra Budapestei.
