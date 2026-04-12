Fiul lui Soros, mesaj după ce Orban a pierdut alegerile în Ungaria: „Poporul și-a luat țara înapoi”

Alexander Soros, fiul miliardarului George Soros, a transmis într-un mesaj pe social-media că înfrângerea lui Viktor Orbán reprezintă o victorie asupra „corupției”. Premierul Ungariei l-a criticat, de-a lungul anilor, pe afaceristul George Soros, despre care a declarat că este un instrument al Bruxellesului și un simbol al rețelelor globaliste.

„Poporul Ungariei și-a luat țara înapoi! O respingere răsunătoare a corupției înrădăcinate şi a interferenţelor străine”, a transmis fiul miliardarului Soros pe platforma X.

George Soros, criticat dur de guvernul Viktor Orbán

Reacția lui Alexander Soros vine după ce partidul lui Orbán a pierdut alegerile parlamentare în fața liderului opoziției, Peter Magyar. După 16 ani în care s-a aflat la putere, actualul premier maghiar, un advesar declarat al lui George Soros, trebuie cedeze scaunul de prim-ministru.

De-a lungul perioadei în care s-a aflat în fruntea guvernului, Orbán l-a prezentat pe George Soros, drept un aliat necondiționat al Uniunii Europene, care ar fi avut drept scop intervenția în situația politică a Ungariei.

George Soros, tatălul lui Alexander Soros, a fost înfățișat, în afișele electorale și în discursul politic al partidului Fidesz, ca simbol al unei presupuse ingerințe externe.

Fiul lui Soros, considerat un instrument de presiune din partea Bruxellesului

Chiar și fiul miliardarului a fost vizat de Viktor Orban. În 2023, guvernul ungar a montat o serie de panouri publice, în care Alexander Soros apărea alături de Ursula von der Leyen.

Strategia a făcut parte dintr-o campanie împotriva unor personalități, considerate reprezentanți ai presiunii externe asupra Budapestei.

